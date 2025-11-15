США испытали ядерную бомбу B61-12: каков результат

США провели испытания тактической термоядерной авиабомбы B61-12 без боевого заряда. Тестирования прошли на полигоне Тонопа в штате Невада в период с 19 по 21 августа.

Испытания провела компания Sandia в сотрудничестве с NNSA – Национальным управлением ядерной безопасности США. Ядерные бомбы успешно перевозили и сбрасывали с самолета F-35. Это стало важным этапом проверки работы вооружения, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Сандийской национальной лаборатории при Министерстве энергетики США.

Что известно об испытаниях США ядерной бомбы?

В конце 2024 года бомбу модернизировали, продлив ее срок службы еще минимум на 20 лет.

Эти испытания были первыми, когда инертные макеты бомбы B61-12 тестировали на самолете F-35. Они доказали, что самолет, экипаж и система вооружения работают надежно во время миссий.

Кроме того, впервые перед сбросом бомбы провели ее термическую подготовку, чтобы проверить, как она ведет себя в реальных условиях.

Эти испытания – крупнейшие за год в истории B61-12 и, вероятно, самые масштабные в ближайшем будущем.

Благодаря слаженной работе команды испытания прошли успешно.

Справка: B61-12 – это модернизированная версия американской ядерной авиабомбы B61, которая находится на вооружении США со времен холодной войны. Она не является новой бомбой, а обновленным вариантом с улучшенными характеристиками. B61-12 имеет регулируемую мощность, то есть ее заряд можно устанавливать на разные уровни от очень низкой до средней мощности, что делает ее более гибкой в применении. Главное обновление – система наведения, которая делает бомбу значительно точнее, чем предыдущие модификации, и благодаря этому не нужно делать заряд очень мощным.

