США готовятся уже на следующей неделе возобновить прямые переговоры с Ираном, – СМИ

Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф уже на следующей неделе планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Осло. Эта встреча будет знаменовать возобновление переговоров по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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США и Иран могут возобновить переговоры

По данным двух источников, знакомых с ходом переговоров, окончательную дату встречи еще не определено, и ни одна из сторон официально ее не подтвердила.

В то же время, если переговоры все же состоятся, это станет первым прямым контактом после того, как Дональд Трамп в прошлом месяце приказал нанести беспрецедентный удар по ядерным объектам Ирана.

Пока нам нечего сообщить о поездках,

– сказал представитель Белого дома в комментарии Axios.

Как сообщают источники, Уиткофф и Арагчи поддерживали связь как во время, так и после 12-дневной войны между Израилем и Ираном, которая завершилась перемирием при посредничестве США.

После завершения боевых действий иранская сторона сначала не хотела контактировать с американцами, однако впоследствии эта позиция "начала смягчаться".

Отмечается, что одним из ключевых вопросов в потенциальных переговорах станет иранский запас высокообогащенного урана: речь идет о 400 килограммах урана, обогащенного до 60%. Американские и израильские чиновники отмечают, что этот материал пока "изолирован от внешнего мира" на трех объектах, по которым были нанесены удары: на обогатительных предприятиях в Натанзе и Фордо, а также в подземных тоннелях на объекте в Исфахане.

Из-за повреждений после ударов Иран пока не имеет доступа к запасам, однако это может измениться после расчистки завалов.