"Готовимся к ядерной катастрофе": в ВООЗ прокомментировали обострение войны в Иране

ВООЗ готовится к возможному ядерному инциденту из-за обострения войны между США, Израилем и Ираном. Больше всего организацию беспокоит ядерная катастрофа, последствия которой будут более чем масштабными.

Об этом в интервью Politico заявила региональный директор ВООЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи.

Как ВООЗ готовится к вероятному ядерному инциденту?

Представительница ВООЗ сообщила, что самым серьезным и опасным сценарием для организации является ядерный инцидент.

Худший сценарий – это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить вред, который постигнет регион – и весь мир, если это в конце концов произойдет – последствия будут ощущаться десятилетиями,

– заявила Балхи.

По ее словам, сотрудники ВООЗ готовятся к ядерной катастрофе "в широком понимании этого термина". Речь идет и о нападении на ядерный объект, и о применении ядерного оружия. Однако, Балхи подчеркнула, что организация надеется избежать такого развития событий.

Директор отметила, сейчас на Ближнем Востоке нет признаков радиоактивного загрязнения. Но добавила, что повышение радиации может привести к мгновенному поражению легких и кожи, а также повысить риск развития рака и проблем с психическим здоровьем.

"Я думаю, что те, кто читает историю предыдущих инцидентов, будь то преднамеренных или случайных, прекрасно понимают, о чем идет речь, – сказала Балхи.

Кроме того, представительница сообщила, что ВООЗ проводит повторные тренинги для своих сотрудников по реагированию на ядерные инциденты. Во время этих учений чиновники получают инструкции по оценке рисков для общественного здоровья и рекомендации для населения по мерам безопасности и самозащиты.

Что этому предшествовало?