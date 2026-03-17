Официальная информация не подтверждает таких заявлений. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Есть ли опасность ядерной катастрофы?

Иранское агентство сообщило, что снаряд упал вблизи атомной электростанции Бушерской АЭС. По их данным, инцидент произошел на территории объекта, однако пока отсутствуют какие-либо подтверждения повреждений или технических сбоев.

Несмотря на это, в социальных сетях и некоторых медиа начали появляться сообщения о якобы "ядерной катастрофе" или серьезной угрозе. Впрочем, такие заявления не соответствуют официальной информации и не подтверждены никакими источниками.

Организация по атомной энергии Ирана отмечает, что после падения боеприпаса не зафиксировано никаких утечек радиации или повреждения критической инфраструктуры. Также не поступало сообщений о пострадавших.

Отметим, что атомные электростанции имеют многоуровневую систему защиты, которая способна выдерживать внешние воздействия. Именно поэтому одиночное падение снаряда не означает автоматической угрозы ядерной аварии.

