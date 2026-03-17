Офіційна інформація не підтверджує таких заяв. Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.
Чи є небезпека ядерної катастрофи?
Іранське агентство повідомило, що снаряд упав поблизу атомної електростанції Бушерської АЕС. За їхніми даними, інцидент стався на території об’єкта, однак наразі відсутні будь-які підтвердження пошкоджень чи технічних збоїв.
Попри це, у соціальних мережах і деяких медіа почали з’являтися повідомлення про нібито "ядерну катастрофу" або серйозну загрозу. Втім, такі заяви не відповідають офіційній інформації та не підтверджені жодними джерелами.
Організація з атомної енергії Ірану наголошує, що після падіння боєприпасу не зафіксовано жодних витоків радіації або пошкодження критичної інфраструктури. Також не надходило повідомлень про постраждалих.
Зазначимо, що атомні електростанції мають багаторівневу систему захисту, яка здатна витримувати зовнішні впливи. Саме тому поодиноке падіння снаряда не означає автоматичної загрози ядерної аварії.
Останні новини у війні США та Ірану
Ізраїль заявив про ліквідацію Алі Ларіджані, секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану, та командира "Басидж" Голамреза Сулеймані під час авіаудару по Тегерану. Тегеран офіційно не підтвердив і не спростував цю інформацію, натомість на сторінці Ларіджані в X опубліковано повідомлення про похорон воїнів ВМС.
Дональд Трамп висловив обурення, що союзники НАТО не хочуть допомагати США у військовій операції проти Ірану. Він заявив, що США не потребують допомоги, оскільки є найпотужнішою країною у світі.
Трамп заявив, що удар по Ірану був необхідний для уникнення ядерної війни та Третьої світової війни. Американський президент також наголосив, що він не хоче війни, і не любить цього, а прагне миру.