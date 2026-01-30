В Украине растет ядерная угроза из-за российских обстрелов, – Bloomberg
- Совет ООН по надзору за атомной энергетикой провел заседание по ядерной безопасности в Украине по запросу Нидерландов и еще 11 стран.
- Европейские страны требуют от МАГАТЭ оценить уязвимость Украины до следующего месяца, поскольку российские удары ухудшают состояние энергосистемы, что влияет на ядерную безопасность.
По запросу Нидерландов Совет ООН по надзору за атомной энергетикой провел заседание по рискам для ядерной безопасности в Украине. К инициативе присоединились еще 11 стран.
Основной целью заседания является усиление дипломатического давления на Россию. Об этом сообщили в издании Bloomberg.
Как Европа реагирует на ядерную угрозу в Украине?
Срочное заседание совета управляющих Международного агентства по атомной энергетике было проведено по просьбе Нидерландов при поддержке 11 других стран, сообщили дипломаты – Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Литвы, Люксембурга, Португалии, Румынии и Великобритании.
Украина сталкивается с серьезными новыми рисками для ядерной безопасности в результате российских ударов, направленных на ухудшение состояния энергосистемы. Сейчас три атомные электростанции работающих в стране лишены стабильного снабжения электроэнергии.
Это не только оставляет миллионы украинцев в холоде и темноте во время очень суровой зимы, но и негативно влияет на ядерную безопасность в Украине, подводя угрозу ядерной аварии вплотную к реальности
– заявил посол Нидерландов.
Европейские страны требуют от МАГАТЭ предоставить детальную оценку уязвимости Украины до следующего месяца. Наблюдатели, размещенные в Украине, сейчас инспектируют критически важные подстанции, необходимые для передачи электроэнергии.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал, что любое повреждение этой инфраструктуры подрывает ядерную безопасность и его необходимо избегать, добавив, что следует приложить все усилия для обеспечения постоянной доступности и безопасности внешнего электроснабжения.
Все действующие атомные электростанции Украины были вынуждены сократить производство электроэнергии в течение последних недель,
– говорится в заявлении Европейского Союза.
Подстанции обеспечивают стабильность, регулируя передачу электроэнергии высокого напряжения в сети. Хотя в Украине их тысячи, под угрозой находятся 10 ключевых узлов, связанных с атомными реакторами. Их уничтожение может погрузить страну в темноту и спровоцировать радиологическую чрезвычайную ситуацию.
Что известно об украинских АЭС?
Энергетический эксперт Владимир Омельченко заявил, что работа возобновляемых источников для компенсации потери традиционной генерации на АЭС, в случае постоянных российских атак, может не сработать.
Россия планирует атаки на подстанции украинских АЭС, что может привести к остановке реакторов и увеличению дефицита электроэнергии до 50-60%. На такой случай производство электроэнергии будут поддерживать ветровые и солнечные электростанции.