США ненадежны: Европа и Азия рассматривают создание собственного ядерного щита

Число ядерных государств в мире может вырасти до 15 –25 из-за политики Трампа и его сближения с Россией. Аналитики опасаются, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может распасться.

ДНЯО, который появился еще в 1960 годах, США убеждали своих союзников, что им не нужно разрабатывать собственное ядерное оружие, но все изменилось с приходом Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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"Ядерное оружие решит проблему ненадежности Америки"

Как отмечает FT, уверенность стран в том, что им не нужно ядерное оружие, "еще никогда не была такой слабой", как сейчас.

ДНЯО предусматривал, что ядерным оружием могли обладать только США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Это пять постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В то же время свое ядерное оружие разработали также Индия, Израиль и Пакистан, которые вообще не подписывали договор.

А Северная Корея, которая также имеет свою ядерку, является единственным государством, которая вышла из ДНЯО.

Теперь же Германия, Польша, Южная Корея и Япония задумались над созданием собственного ядерного щита.

Консенсус между великими державами по нераспространению ядерного оружия является реальным. Феномен Трампа стал мощным ускорителем голосов в государствах-союзниках США, которые теперь считают, что ядерное оружие в их руках фундаментально решит проблему ненадежности Америки,

– цитирует издание Анкита Панду из аналитического центра Carnegie Endowment.

Напомним, что в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности обсудить расширение французской программы ядерного сдерживания на другие европейские страны.

А президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвали Штаты разместить ядерное оружие на своей территории как средство сдерживания России. Правда, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что был бы шокирован, если бы Трамп согласился это сделать на востоке Европы.

Сам же Трамп продолжает призывать страны отказаться от ядерного оружия. Даже утверждал, что есть заметный прогресс в этом с Россией, а также говорил, что обсуждал вопрос разоружения с Китаем.