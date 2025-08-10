США впервые с 2008 года переместили ядерные активы в Великобританию. Ядерное сдерживание заключается в том, чтобы не допустить, чтобы другая страна делала что-то противоправное, теперь Европа переосмысливает свое отношение к этому.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший командующий армии Великобритании Лорд Ричард Даннат, заметив, что способность к сдерживанию сама по себе должна быть убедительной. Великобритания имеет соответствующий стратегический ядерный потенциал.

Какую ключевую задачу должна решить Европа?

Великобритания имеет программу непрерывных водных патрулей. Но если сравнивать со временами Холодной войны, то уже нет небольшого тактического оружия низшего уровня.

Делаются шаги для приобретения 12 самолетов F-35, которые позволят Великобритании обеспечить собственную ядерную способность низшего уровня. Это в свою очередь усилит общий потенциал ядерного сдерживания и сделает обмен ядерными ударами менее вероятным,

– сказал Лорд Ричард Даннат.

Он добавил, что стоит убедиться в том, что Великобритания, Франции и США имеют потенциал ядерного сдерживания не только на стратегическом, но и на тактическом уровне,

К тому же уже длительное время ведутся дискуссии о возможности вывода американских войск из Европы. Все это часть еще более широкого обсуждения. Дональд Трамп убежден, что европейские страны должны взять на себя большую ответственность за безопасность на их континенте. С этим трудно не согласиться.

Это безопасность Европы и в частности Украины. Но фундаментальным для НАТО является то, что даже если США будут делать меньше в Европе, все равно надо сохранить их участие в Альянсе,

– подчеркнул бывший командующий армии Великобритании.

Задача, которую должны решить европейские лидеры, заключается в том, чтобы продемонстрировать свою решимость полностью участвовать в обеспечении безопасности Европы. Тем временем американцы смогут сосредоточиться на более широких вопросах. Например, на Ближнем Востоке или Индо-Тихоокеанском регионе.