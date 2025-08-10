Про це 24 Каналу розповів колишній командувач армії Великої Британії Лорд Річард Даннат, зауваживши, що спроможність до стримування сама по собі має бути переконливою. Велика Британія має відповідний стратегічний ядерний потенціал.

Яке ключове завдання має вирішити Європа?

Велика Британія має програму безперервних водних патрулів. Але якщо порівнювати з часами Холодної війни, то уже немає невеликої тактичної зброї нижчого рівня.

Робляться кроки для придбання 12 літаків F-35, які дозволять Великій Британії забезпечити власну ядерну здатність нижчого рівня. Це своєю чергою посилить загальний потенціал ядерного стримування та зробить обмін ядерними ударами менш ймовірним,

– сказав Лорд Річард Даннат.

Він додав, що варто переконатися у тому, що Велика Британія, Франції та США мають потенціал ядерного стримування не лише на стратегічному, а й на тактичному рівні,

До того ж уже тривалий час точаться дискусії про можливість виведення американських військ з Європи. Все це частина ще ширшого обговорення. Дональд Трамп переконаний, що європейські країни мають взяти на себе більшу відповідальність за безпеку на їхньому континенті. З цим важко не погодитися.

Це безпека Європи й зокрема України. Але фундаментальним для НАТО є те, що навіть якщо США робитимуть менше у Європі, все одно треба зберегти їхню участь в Альянсі,

– наголосив колишній командувач армії Великої Британії.

Завдання, яке мають вирішити європейські лідери, полягає в тому, щоб продемонструвати свою рішучість повністю брати участь у гарантуванні безпеки Європи. Тим часом американці зможуть зосередитися на ширших питаннях. Наприклад, на Близькому Сході чи Індо-Тихоокеанському регіоні.