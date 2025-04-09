Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Скільки військових США у Європі

Загалом США наразі тримають у Європі 100-тисчяний контингент. Основний бойовий сухопутний компонент Штатів в Європі зосереджений у 5 армійському корпусі зі штабом у польському Познані. Його підрозділи дислоковані в Німеччині, зокрема 2 кавалерійський полк (бригадного складу) у Фільзеку, 41 артилерійська бригада в Графенвері та 12 бригада армійської авіації в Каттербаху.

Крім того, у італійській Вінцензі розміщена 173 повітряно-десантна бригада. Додаткові американські підрозділи дислокуються в Польщі та Румунії в рамках операції Atlantic Resolve, яка була запущена після анексії Криму.

Усі американські сили у Європі зведені у ротаційну бронетанкову бригадну групу (ABCT), дві піхотні (IBCT), одна постійна інша на ротаційній основі, а також одну постійну Stryker-бригаду (SBCT),

– зазначили журналісти.

Також США утримують у Європі й повітряні сили. Зокрема по дві ескадрильї F-35 і F-15E у Великій Британії, а також три ескадрильї F-16 в Італії та Німеччині. Окрім цього, американські військові мають у регіоні кілька ключових авіабаз. Аналітики також нагадали, що штаб Шостого флоту США розташований в італійському Неаполі.

Кого можуть вивести США з Європи

Щодо можливого виведення військ США, експерти вважають, що йдеться насамперед про ротаційні бригадні групи у Польщі та Румунії. Зокрема, у Польщі з жовтня 2024 року перебуває 1 бронетанкова бригадна бойова група (ABCT) зі складу 3 піхотної дивізії, а в Румунії – 3 бригадна бойова група 10 гірської дивізії, яка завершує свою 9-місячну ротацію.

"Варто розуміти, що Atlantic Resolve, з точки зору реальних сил, є більш символічною операцією. А от її завершення точно стане справжнім сигналом політики Вашингтона. Бо це були передові підрозділи на випадок, якщо Росія атакує ці країни, такою собі демонстрацією прапора та попередженням не атакувати", – резюмували у виданні.