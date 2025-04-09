Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Сколько военных США в Европе

В целом США сейчас держат в Европе 100-тисчяный контингент. Основной боевой сухопутный компонент Штатов в Европе сосредоточен в 5 армейском корпусе со штабом в польском Познани. Его подразделения дислоцированы в Германии, в частности 2 кавалерийский полк (бригадного состава) в Фильзеке, 41 артиллерийская бригада в Графенвере и 12 бригада армейской авиации в Каттербахе.

Кроме того, в итальянской Винцензе размещена 173 воздушно-десантная бригада. Дополнительные американские подразделения дислоцируются в Польше и Румынии в рамках операции Atlantic Resolve, которая была запущена после аннексии Крыма.

Все американские силы в Европе сведены в ротационную бронетанковую бригадную группу (ABCT), две пехотные (IBCT), одна постоянная другая на ротационной основе, а также одну постоянную Stryker-бригаду (SBCT),

– отметили журналисты.

Также США удерживают в Европе и воздушные силы. В частности по две эскадрильи F-35 и F-15E в Великобритании, а также три эскадрильи F-16 в Италии и Германии. Кроме этого, американские военные имеют в регионе несколько ключевых авиабаз. Аналитики также напомнили, что штаб Шестого флота США расположен в итальянском Неаполе.

Кого могут вывести США из Европы

Относительно возможного вывода войск США, эксперты считают, что речь идет прежде всего о ротационных бригадных группах в Польше и Румынии. В частности, в Польше с октября 2024 года находится 1 бронетанковая бригадная боевая группа (ABCT) из состава 3 пехотной дивизии, а в Румынии – 3 бригадная боевая группа 10 горной дивизии, которая завершает свою 9-месячную ротацию.

"Стоит понимать, что Atlantic Resolve, с точки зрения реальных сил, является более символической операцией. А вот ее завершение точно станет настоящим сигналом политики Вашингтона. Потому что это были передовые подразделения на случай, если Россия атакует эти страны, некой демонстрацией флага и предупреждением не атаковать", – резюмировали в издании.