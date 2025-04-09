7 апреля 2025 года на страницах авторитетного британского издания The Telegraph вышло интервью с американской политиком-трампистом украинского происхождения Викторией Спартц. Заголовок "Первая украинская конгрессвумен в США: Зеленский должен уступить землю России" не оставил другого выбора.

Оно мгновенно стало вирусным благодаря скандальным заявлениям конгрессвумен, которая фактически призвала своих бывших земляков к капитуляции. 24 Канал рассказывает и объясняет, что не так из интервью Виктории Спартц, а также добавляет интересные моменты из ее биографии.

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Как большинство украинцев узнали о существовании Спартц

9 мая 2022 года президент США Джо Байден в торжественной атмосфере в Овальном кабинете Белого дома подписал "Акт о ленд-лизе для обороны демократии Украины", который за месяц до того единогласно одобрил Сенат и за 10 дней до того 417 голосами против 10 – Палата представителей.

Рядом с президентом во время, как казалось тогда исторического события, была представительница республиканской партии конгрессвумен от штата Индиана – Виктория Спартц. Она была в закрытом, почти милитаристском костюме, под жакетом которого скрывался нашейный сине-желтый платок.

Байден подписывает законопроект о ленд-лизе для Украины: смотрите видео

Говоря о законе, президент Байден особое внимание уделил именно персоне Спартц, спросив, как чувствуют себя ее родные, а затем подарил ей ручку, которой подписал документ.

Это был именно тот момент, когда большинство украинцев узнали о существовании госпожи Спартц и осознали тот факт, что она – этническая украинка и первая украинка в Конгрессе. А Байден интересовался, находятся ли в безопасности именно ее родственники в Украине, которые оказались под российским бомбами и ракетами.

Кто такая Виктория Спартц и как стала американкой: биография

Девичья фамилия госпожи Спартц – Кульгейко. Она родилась 1 октября 1978 года в городке Носовка Черниговской области. Он очень древний, упоминается еще в летописях, имеет славную историю и в 21 веке получил еще один повод гордиться собой и выдающейся землячкой. По крайней мере так казалось в 2022 году.

СМИ с восторгом рассказывали детали биографии конгрессвумен, акцентируя внимание на ее украинской части, вспоминали ее прадеда, который погиб во время Второй мировой, живых бабушек и еще много разного.

Она очень любящая, но требовательная. Ее очень любят люди, из-за того что она о каждом беспокоится, она каждого знает, интересуется. Так она приучена, что она должна понимать и своих, и чужих, и помогать,

– журналисты нашли бабушку Виктории Спартц Любовь Сороколит, которая рассказала о внучке (цитату подаем в оригинале).

В Украине Виктория провела детство и юность, но в 22 года переехала в США. Этому способствовало случайное знакомство в поезде в Москву, куда студентка Кульгейко ехала в гости к тете. В том же поезде ехал и молодой американец, по имени Джейсон Спартц. Он не говорил ни на украинском, ни на русском, и поэтому едва не остался голодным, потому что не мог объяснить в вагоне-ресторане, чего хочет.

Украинка помогла американскому туристу с заказом и это стало началом их романа. Пара быстро узаконила отношения и переехала в Индиану, точнее – в городок Ноблсвилл, округ Гамильтон.

Сюжет о малой родине Виктории Спартц (Кульгейко): смотрите видео

В Америке Виктория Спартц родила двоих детей – дочерей Анну-Лилиану и Викторию-Ингрид, получила гражданство США (2006) и новый диплом.

Образование, полученное в Украине (а это ведущий экономический вуз нашего государства – КНЭУ, который тогда чаще называли еще по советской привычке "Нархоз", там госпожа Виктория отучилась 4 года), не оставляло выбора относительно того, какое направление деятельности выбрать. Спартц продолжила обучение и получила диплом магистра как бухгалтер в университете Индианы в Индианаполисе.

Некоторое время украинка преподавала, но впоследствии присоединилась к семейному бизнесу. Штат Индиана известен как аграрный, и семья Спартц была довольно успешна в этой области. Так Виктория Спартц стала миллионершей.



Виктория Спартц с семьей / Фото Courtesy Victoria Spartz for Congress

Очень хороший человек. Они такие трудяги, у них и леса, и два озера, но работают они день и ночь. И она такая, как надо, она сядет и за комбайн, и за что угодно,

– бабушка Виктории Спартц в интервью рассказывает о муже Виктории Спартц и о ней самой.

Кроме семейного бизнеса, госпожа Спартц работала на государственной службе и сделала там неплохую карьеру как главный чиновник по финансам Службы прокурора штата Индиана. Следующим логичным карьерным шагом стала политика.



Украинские мигранты в США традиционно тяготеют к Республиканской партии и Виктория Спартц не стала исключением. Другим возможным объяснением приверженности Спартц к "красным" является то, что ее родной 5-й округ штата Индиана традиционно выбирает республиканцев с 1993 года.

В 2017 году она победила на выборах в Сенат штата, а через три года избралась в Палату представителей США, став первой украинкой в Конгрессе.

В одной из первых своих речей на посту Виктория Спартц заявила, что будет бороться за все хорошее и против всего плохого. Сейчас эти слова звучат очень иронично, учитывая, что было дальше:

Я жду, когда смогу внести свой вклад, чтобы США стали маяком свободы и надежды для людей во всем мире, а также популяризировать свободный рынок и верховенство права в странах, которые страдают от коррупции и притеснений. Мои самые теплые поздравления украинцам!

Своим украинским происхождением Спартц гордилась и использовала для политической борьбы. В то время она позиционировала себя как неоконсерватора, которая борется с леваками (ее лозунгом было "Остановим социализм!"), а кто лучше всех знает о страданиях, которые несет с собой левачество, как не выходцы из бывшего СССР.

Как вы можете понять из моего акцента, я выросла в социалистической Украине, однако я построила свою американскую мечту здесь, в Индиане. В Конгрессе я буду поддерживать президента Трампа, чтобы противостоять социалистам,

– Спартц активно пользуется своим украинским происхождением во время предвыборных ралли 2022 года.



Виктория Спартц во время горячих дебатов / Фото Chris Bergin

"Леди-ястреб", вторжение России и критика Байдена

С началом полномасштабного вторжения России в ее родную Украину Виктория Спартц стала очень активной – она жестоко клеймила оккупантов, но еще больше – вялость администрации Байдена в оказании помощи Украине. Стоит признать, что в словах Спартц было много правды – американцы действительно не спешили предоставлять ее землякам оружие и всячески затягивали процесс. Зато конгрессвумен от штата Индиана требовала предоставить HIMARS, ATACMS и другие необходимые для отражения агрессии средства.

Спартц как униформу носила синий костюм и желтую блузку, постоянно создавая украинскую палитру и акцентируя на Украине. С начала полномасштабного вторжения Спартц несколько раз приезжала в Украину, а затем в США, выступала за увеличение помощи и рассказывала, как гордится мужеством украинцев.



Виктория Спартц на проукраинском митинге / Фото IndyStar

Также она была одной из лоббисток закона о ленд-лизе (он был требованием республиканцев к демократам, которым не нравилось, что Украина получает все бесплатно). Именно поэтому Байден пригласил украинку в Белый дом на подписание Акта и подарил ей ручку, что в США считается очень почетным.

Это был пик Виктории Спартц, в представлении многих украинцев она достигла небывалого уровня и стала в один ряд с "нашими", которые добились невероятно успеха "там". А таких было немало, вспомним хотя бы Квитку Цисык, Емельяна Прицака, Джека Пеленса, Христю Фриланд и Уэйна Грецки (ныне выдающийся хоккеист стесняется своего украинского происхождения и утверждает, что его дед, который родом из Берестейщины и говорил на украинском большую часть жизни, был русским – 24 Канал).

Деконструкция мифа о Виктории Спартц

Что же было дальше? А дальше госпожа Виктория в июле 2022 года дала вот такое интервью.

Скандальное интервью Виктории Спартц: смотрите видео

В нем Виктория Спартц показала, что совершенно не понимает того, что происходит в Украине, она атаковала всех – от власти до военных, пересказала все известные фейки и стереотипы. Если коротко пересказывать этот поток сознания, то получается следующее: Украина – плохая, еще хуже украинцы, власть – просто никакая, военные плохо воюют, города в тылу – плохо живут, предприятия неправильно работают, а люди неправильно себя ведут.

Неудивительно, что после получасового shitstorm от американки автор интервью – всегда спокойный и рассудительный журналист Сергей Сидоренко – после безуспешных попыток вытянуть из собеседницы какие-то конкретные факты (в частности, объяснения ее неудачных попыток лоббизма в Украине) начал на Спартц реально кричать.

Но были и другие интервью. В частности, Спартц говорила с журналистом Юрием Бутусовым. Тот подстроился под нее и создал "эффект теплой ванны", чтобы получить обвинения в адрес президента Зеленского и его правой руки Ермака. Спартц не стала себя ограничивать и набросила целую кучу хейта, который очень навредил Украине, ведь способствовал расколу общества и вызвал чувство бызысходности у людей, что в условиях войны смертельно опасно.

Главное, что Спартц не предоставила никаких доказательств своим обвинениям – только эмоции и хейт. Впрочем, ее собеседнику этого было вполне достаточно, и в последующие месяцы заявления Спартц, прозвучавшие во время интервью, стали топливом для многочисленных скандалов. Интересно, что думает об этом интервью автор сейчас?

Интервью Виктории Спартц Юрию Бутусову: смотрите видео

Как Спартц последовательно начала мстить и вредить Украине

Еще в летних интервью 2022 года Спартц говорила, что обижена на Украину, и намекала, что отомстит. В последующие месяцы ей было не до того – она переизбиралась в Конгресс. Проблем с этим у сине-желтой и медийной "леди-ястреб" с, как казалось тогда, безупречной репутацией не было. В ноябре 2022 года Спартц с большим отрывом победила в родном 5 округе штата Индиана и во второй раз стала частью Палаты представителей.

Подтвердив свой статус в Конгрессе, Спартц немедленно стала действовать, точнее – мстить Украине. Она начала постоянно обвинять Украину в коррупции и при любой возможности вредить нам и блокировать помощь. В декабре 2022 года она не голосовала в Конгрессе за выделение Украине помощи в размере 12 миллиардов долларов.

Тогда же Спартц написала письмо в ФБР, обвинив украинскую власть во вмешательстве в избирательный процесс в США. Своей главной мишенью Спартц выбрала Офис Президента и его главу Андрея Ермака.

Еще летом 2022 года она направила в Белый дом два официальных письма, в которых прямо заявила, что Ермак – агент Кремля, и потребовала, чтобы американские власти провели расследование связей с Россией правой руки Зеленского.



Впоследствии свои обвинения она еще и масштабировала и начала рассказывать о том, что Украина запустила контрабанду оружия, полученного от США. Позже этот тезис разовьет и доведет до абсурда американский блогер Такер Карлсон.

В Белом доме, похоже, восприняли все это как деятельность "городской сумасшедшей", но от греха подальше провели проверки, которые подтвердили, что все ее обвинения ложные. Украинский МИД, реагируя на упреки Спартц, констатировал, что она оказалась в плену российской пропаганды.

В Киеве пытались примириться с Викторией Спартц и даже пригласили на встречу с президентом, но это ничего не изменило. В столице своей бывшей родины политик вела себя показательно холодно, не улыбалась и даже на совместных фото всегда была где-то в стороне, подальше от Зеленского. При этом Спартц все же подписала совместное письмо конгрессменов с просьбой к президенту США предоставить Украине кассетные боеприпасы. Этот факт может указывать на то, что внутри Спартц происходила борьба принципов.

В тот период Виктория Спартц действительно переживает значительные метаморфозы и ссорится она не только с Украиной. Постоянно скандалила даже с членами собственной команды – те не выдерживали постоянной травли и увольнялись, а сама Спартц получила неформальный титул "худшего руководителя для помощников и политических советников" с соответствующей репутацией в Вашингтоне. На это наложились проблемы со спонсорами и украинской общиной в США, которая не стала терпеть вредительской деятельности Спартц.

Как следствие, Спартц в феврале 2023 года публично объявила, что не планирует снова идти на выборы и хочет завершить свою политическую карьеру.

Для меня было честью представлять Индиану в Конгрессе США, и я благодарна за мощную поддержку на местах. В 2024 году исполнится семь лет моего пребывания на выборной должности и более десяти лет в республиканской политике. Я выиграла много тяжелых битв за людей и буду упорно работать, чтобы выиграть еще несколько в следующие два года. Однако быть работающей мамой трудно, и мне нужно проводить больше времени с моими двумя дочерьми-старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни на одну должность в 2024 году,

– официальное заявление Виктории Спартц от 3 февраля 2023 года.

Но солгала и быстро передумала. В феврале 2024 года она объявила, что поняла, "что работа не завершена" и будет баллотироваться в Конгресс. Этим она шокировала коллег в Индиане, ведь присоединилась к кампании за несколько дней до окончания срока регистрации кандидатов.

Спасителем политических амбиций Виктории Спартц стал Дональд Трамп, который решился во второй раз пойти на второй срок, несмотря на многочисленные судебные дела против себя и собственноручно организованный мятеж, который привел к захвату Капитолия.

В 2021 году Спартц дистанцировалась от тех событий, хотя и голосовала против импичмента Трампа, но не поддержала попыток Трампа обжаловать результаты выборов в Пенсильвании и Аризоне.

В Конгрессе Спартц фактически присоединилась к группе трампистов из так называемого "Кокуса Свободы" и устроила в Палате представителей консервативную революцию осенью 2023 года. При ее активном участии был отстранен спикер Кевин Маккарти, а нижняя палата погрязла в хаосе. Виктория Спартц была одной из его инициаторов и создателей – она без колебаний назвала Маккарти "слабым спикером", хотя тот годом ранее участвовал в ее избирательной кампании и призывал голосовать за украинку.

После устранения спикера Маккарти трамписты фактически парализовали работу нижней палаты Конгресса и заблокировали выделение вооруженной помощи Украине на полгода. Это привело к кризису на фронте в Украине и позволило россиянам достичь значительных успехов на Донбассе, а украинцам – понести потери и отступить, потеряв несколько стратегически важных городов.

Впрочем, смерти бывших земляков уже не могли ни расстроить, ни остановить Викторию Спартц – она нашла себя в роли кары небесной для Украины. Даже когда Дональд Трамп дал команду республиканцам разблокировать помощь Украине и проголосовать за компромиссный законопроект, Спартц пыталась засунуть в него свои "мины замедленного действия".

Что требовала Спартц:

исключить пункт о Presidential Drawdown Authority – PDA, который позволяет Белому дому отправлять оружие непосредственно с военных складов США;

исключить пункт о кредите в 7,8 миллиарда долларов на украинскую экономику;

запретить президенту США списывать долги Украины;

исключить 481 миллион долларов социальной поддержки для беженцев;

запретить странам, пострадавшим от войны в Украине, закупать оружие у производителей для поддержки Украины.

Эти правки, к счастью, не прошли – конгрессмены их "порезали", и сейчас благодаря этому мы до сих пор получаем военную помощь США, хотя администрация Трампа не предоставила нам ни одного цента.

Интересно, что во время голосования возникла сюрреалистическая картина, когда сторонники Украины размахивали перед глазами Спартц и других трампистов сине-желтыми флажками. Для рожденной на Черниговщине Виктории Кульгейко, видимо, это стало шоком.

Звезда MAGA-движения и скандальные заявления об Украине

Довольно быстро Виктория Спартц стала пламенной поклонницей Дональда Трампа и MAGA-движения, иногда – даже больше эталонной трампистки Марджори Тейлор Грин. 5 ноября 2024 года она вопреки своим предыдущим заявлениям переизбралась в Палату представителей и победила вместе с Дональдом Трампом. Это был триумф Виктории Спартц.

Ее заявления о небывалой коррупции в Украине, "диктаторе Зеленском", плохих украинцах, которые воруют американскую помощь и продают ее неизвестно кому, тотальной "зраде" и неизбежном поражении попали в хорошую почву и проросли во весь этот "набор", который сейчас мы постоянно слышим из уст Трампа, Вэнса, Уиткоффа и других.

Собственно, то же самое повторила Спартц во время разговора с журналистом The Telegraph, заявив, что украинцы должны уступить территории и требовать отставки Зеленского.

Скандальные заявления конгрессвумен Виктории Спартц в интервью The Telegraph:

"Я не понимаю, как Украина может требовать сохранить землю. Если бы она побеждала, это было бы совсем другое дело..."

"Простых решений не существует. Президент Трамп унаследовал эту ситуацию, и теперь должен с ней справляться", – сказала она, обвиняя предшественника Трампа, Джо Байдена, в том, что тот не предоставил достаточной помощи Украине для победы в войне.

"Как я говорила еще два года назад, лучше всего – это выигрывать войны как можно быстрее. "Сколько надо" обычно не заканчивается хорошо для демократий".

"У них будут выборы, и если они его (Зеленского – 24 Канал) переизберут – потеряют остальную часть страны".

"Моя главная обязанность как американской конгрессвумен – защищать интересы Америки. Каждый, кто пересекает океан, прежде всего становится американцем".

Скандальное интервью вызвало волну возмущения среди украинцев, которые уже начали сравнивать Спартц не с Квиткой Цисык, а с Валентиной Матвиенко (Тютиной), которая отреклась от своего украинского происхождения и сейчас является одной из организаторов геноцидной войны России против Украины.

Подробно Киев ответил конгрессвумен Спартц, которая предлагала украинцам смириться с потерей территорий

Реагировать на заявления бывшей землячки пришлось даже МИД Украины. Представитель министерства Георгий Тихий дал очень точную оценку действиям госпожи Спартц:

В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской.

Также свою оценку действиям Виктории Спартц дали ее нынешние земляки – во время недавней мартовской встречи с избирателями в штате Индиана она попыталась встать на защиту бессмысленным действиям администрации Трампа и его фаворита Илона Маска.

Как Викторию Спартц освистали в Индиане: смотрите видео

В ответ американцы ее жестоко освистали и довели до бешенства – госпожа Виктория буквально вопила от ярости, потому что узнала, как чувствует себя человек, которого считают предателем и злодеем. Более того, теперь Спартц продуцирует это по обе стороны Атлантического океана.