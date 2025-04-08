В украинском МИД подчеркнули, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Георгия Тихого в соцсети X.

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Спартц призвала Украину пойти на переговоры с Россией со сдачей территорий

Член Палаты представителей США от Республиканской партии, украинка по происхождению, Виктория Спартц заявила, что Украине следует отдать свои территории России.

"Я единственный член Конгресса США, которая родилась в Украине, – и вот почему мы должны отдать землю России", – цитируют слова Спартц в The Telegraph, анонсируя ее интервью.

Там она призвала к смене власти в Украине и переговоров с Россией, в частности со сдачей территорий.

В МИД Украины отреагировали на такое ее заявление и подчеркнули, что украинская территория всегда будет украинской.

В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и всегда будут оставаться украинскими,

– отметил Георгий Тихий, представитель МИД Украины.