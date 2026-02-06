Путин теряет единственный козырь: как США поставили Россию перед сложным выбором

5 февраля официально прекратил действие Договор СНВ-3, который ограничивал ядерный арсенал США и России. Страна-агрессор оказалась в непростой ситуации.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что непродление договора является отличной новостью для Украины. Ведь сейчас Россия оказывается в непростом положении.

Читайте также Зима близко, – Медведев прибегнул к первым запугиваниям после окончания "ядерного договора" с США

Почему Путину было выгодно, чтобы этот договор действовал?

Путин еще в сентябре 2025 года на пресс-конференции заявил, что Россия готова продлить этот договор. При этом Соединенные Штаты фактически никак на это не отреагировали. По словам Шейтельмана, Путину важно, чтобы договор продолжал действовать.

По состоянию на 2026 год Россия имеет наибольшее количество ядерных боеголовок. Учитывая ее партнерство с Китаем, у них будет сосредоточена значительная часть такого оружия. Соответственно США могут быть заинтересованы в наращивании количества ядерного оружия, чтобы здесь был паритет.

Для России это катастрофа. Они теряют тот единственный козырь, что у них был – самый большой "парк" ядерных боеголовок. Фактически это их единственное преимущество. При этом технологически США и Китай могут наращивать боеголовки. Россия же не имеет на это ни денег, ни технологий, ни инженеров. Поэтому хорошо, что так получилось,

– сказал Шейтельман.

Обратите внимание! Договор был подписан в 2010 году между Россией и США. Он регулирует численность стратегических ядерных арсеналов обеих стран. В частности там речь шла о лимитах на количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет.

Что будет дальше с договором?