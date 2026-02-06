Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що непродовження договору є чудовою новиною для України. Адже зараз Росія опиняється в непростому становищі.

Читайте також Зима близько, – Медведєв вдався до перших залякувань після закінчення "ядерного договору" зі США

Чому Путіну було вигідно, аби це договір діяв?

Путін ще у вересні 2025 року на пресконференції заявив, що Росія готова продовжити цей договір. При цьому Сполучені Штати фактично ніяк на це не відреагували. За словами Шейтельмана, Путіну важливо, аби договір продовжував діяти.

Станом на 2026 рік Росія має найбільшу кількість ядерних боєголовок. Враховуючи її партнерство з Китаєм, у них буде зосереджена значна частина такої зброї. Відповідно США можуть бути зацікавлені у нарощенні кількості ядерної зброї, аби тут був паритет.

Для Росії це катастрофа. Вони втрачають єдиний козир, що у них був – найбільший "парк" ядерних боєголовок. Фактично це їх єдина перевага. При цьому технологічно США та Китай можуть нарощувати боєголовки. Росія ж не має на це ні грошей, ні технологій, ні інженерів. Тому добре, що так вийшло,

– сказав Шейтельман.

Зверніть увагу! Договір був підписаний у 2010 році між Росією та США. Він регулює чисельність стратегічних ядерних арсеналів обох країн. Зокрема там йшлося про ліміти на кількість розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет.

Що буде далі з договором?