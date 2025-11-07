Для Китая это недопустимо: Си Цзиньпин может жестко надавить на Путина из-за ядерки

Для Китая недопустима ядерная эскалация. Китай может заставить Владимира Путина пойти на сделку по ядерному оружию. Дональд Трамп и Си Цзиньпин заинтересованы в том, чтобы сокращать количество вооружения в мире.

Такое мнение 24 Канала озвучил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. По его словам, это может быть вариантом для переговоров Китая и США.

Смотрите также Гонки не будет, – у Зеленского назвали реальный ядерный ресурс Путина

Почему это важно для Китая?

Александр Леонов отметил, что не только западные союзники Украины очень жестко ставили перед Россией "красную линию" по применению ядерного оружия. Это делал и Пекин, для которого недопустима ядерная эскалация.

В ответ на ядерные угрозы Путина Трамп заявил о ядерных испытаниях США. Очевидно, что Россия на самом деле не имеет ни средств, ни возможностей для ядерных гонок. В частности, россияне тотально зависят от комплектующих от Китая.

У России и США ядерных боеголовок больше, чем у Китая. КНР надо или включаться в эту гонку, или участвовать в уменьшении ядерных сил до определенного уровня. Для Пекина это более привлекательный вариант. Он может заинтересовать Россию "кнутом", чтобы та пошла навстречу относительно возможного соглашения о ядерном вооружении,

– предположил эксперт.

Есть соглашения о стратегическом наступательном вооружении, которые подписывали еще СССР и США. Они сокращали количество ядерного оружия. Но сейчас примерно по 5 тысяч боеголовок есть у каждой стороны.

С точки зрения мира действительно было бы достаточно правильно пойти дальше и сокращать. Кстати, это интересно Трампу. Это может быть интересно Си Цзиньпину. Возможно, это будет вариант о переговорах Китая и США,

– добавил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Ядерное оружие: последние новости