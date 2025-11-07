Для Китаю це неприпустимо: Сі Цзіньпін може жорстко натиснути на Путіна через ядерку

Для Китаю неприпустима ядерна ескалація. Китай може змусити Володимира Путіна піти на угоду щодо ядерної зброї. Дональд Трамп та Сі Цзіньпін зацікавлені у тому, щоб скорочувати кількість озброєння у світі.

Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. За його словами, це може бути варіантом для переговорів Китаю та США.

Чому це важливо для Китаю?

Олександр Леонов зазначив, що не тільки західні союзники України дуже жорстко ставили перед Росією "червону лінію" щодо застосування ядерної зброї. Це робив і Пекін, для якого неприпустима ядерна ескалація.

У відповідь на ядерні погрози Путіна Трамп заявив про ядерні випробування США. Очевидно, що Росія насправді не має ані коштів, ані можливостей для ядерних перегонів. Зокрема, росіяни тотально залежать від комплектуючих від Китаю.

У Росії і США ядерних боєголовок більше, ніж у Китаю. КНР треба або включатися у цю гонку, або долучатися до зменшення ядерних сил до певного рівня. Для Пекіна це більш привабливий варіант. Він може зацікавити Росію "батогом", щоб та пішла назустріч щодо можливої угоди про ядерне озброєння,

– припустив експерт.

Є угоди про стратегічне наступальне озброєння, які підписували ще СРСР і США. Вони скорочували кількість ядерної зброї. Але зараз приблизно по 5 тисяч боєголовок є у кожної сторони.

З погляду світу дійсно було б досить правильно піти далі і скорочувати. До речі, це цікаво Трампу. Це може бути цікаво Сі Цзіньпіну. Можливо, це буде варіант про переговори Китаю і США,

– додав виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

