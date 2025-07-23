Россия готовит ядерную диверсию в космосе, которая может уничтожить спутники США, – Forbes

Американская разведка предполагает, что Россия может взорвать ядерный заряд на орбите Земли. Она это может сделать, чтобы уничтожить западные спутники.

Под наибольшей угрозой сеть Starlink, которая поддерживает украинскую оборону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Нанесет ли Россия ядерный удар в космосе?

Как пишет издание, США зафиксировали, что Россия разрабатывает космический аппарат с ядерным оружием. По словам эксперта по космическому оружию Елены Гросфельд из Королевского колледжа Лондона, речь идет не только об открытой системе, но и о возможной скрытой альтернативе, которая способна вывести из строя спутники без прямого столкновения.

Москва инвестирует в противоспутниковое оружие разного типа – ракеты, лазеры, кибератаки. Но ядерный взрыв – это вершина этого арсенала,

– заявила Гросфельд.

По разведданным, суть секретного проекта россиян заключается в выведении на орбиту ядерного заряда. Его планируют взорвать, по одному из вариантов, в районе радиационного пояса Ван Аллена.

Такой взрыв повлечет резкий рост радиации и сбои в работе спутников, в частности Starlink от SpaceX, который критически важен для Украины.

"Прелесть этой диверсии заключается в том, что ее невозможно будет доказать", – добавила Гросфельд.

Как пишет издание, именно Starlink может стать основной целью диверсии. Россия уже атаковала терминалы сети и хотела сбивать спутники компании.

Тогда Великобритания прямо обвинила Россию, однако НАТО или США не дали ответа. По словам Гросфельд, это лишь укрепляет уверенность Путина в безнаказанности.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте заявил об обеспокоенности из-за возможного размещения Россией ядерного оружия в космосе. Это нарушило бы международное право и могло бы иметь катастрофические последствия для планеты.