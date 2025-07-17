Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме Кремль отверг ультиматум Трампа, а сам Путин до сих пор молчит: анализ ISW

Как Кремль возобновил ядерные угрозы в отношении НАТО?

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 16 июля заявил, что все положения ядерной доктрины России, включая ответственность ядерных стран не "подстрекать" неядерные государства, остаются в силе.

Он также сказал, что ядерные государства должны "отвечать" за "подстрекательство" неядерных государств.

"Россия обновила свою ядерную доктрину осенью 2024 года, включив пункт, предусматривающий, что Россия будет рассматривать агрессию против нее со стороны неядерной державы при поддержке или участии ядерной державы как совместное нападение на Россию, вероятно, чтобы сдержать поддержку Украины Западом во время критических политических дискуссий в этих странах в конце 2024 года", – пишет ISW.

Каким образом в Москве пытаются манипулировать в сторону Запада?

Песков заявил, что "европейцы сохраняют бешеную милитаристскую позицию в отношении Москвы" в ответ на вопрос об усилиях президента США Дональда Трампа по увеличению военной помощи Украине усилиями государствами-членами НАТО.

Представитель Кремля также призвал международное сообщество "давить на Украину", чтобы она "пошла на двусторонние переговоры с Россией". Эксперты считают это противоположным призывам Запада давить на Москву для содержательного диалога о завершении войны.

Такой подход, вероятно, призван создать ложное впечатление о готовности России к переговорам и одновременно подорвать доверие к Украине,

– указано в отчете.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля заявил, что война России в Украине направлена на устранение "угроз, которые создало НАТО на границах России".

Как Россия пытается сместить акцент в войне?

Аналитики отмечают, что Кремль использует те же риторические приемы, которые постоянно применял на протяжении всей войны, чтобы сдержать поддержку Украины Западом.

Но теперь, по данным ISW, Москва сместила акцент. Речь идет не столько о предотвращении новой помощи, сколько об уменьшении уже оказанной поддержки и попытке разорвать связи между США и их трансатлантическими союзниками.

Эксперты считают, что новая тактика Москвы стала ответом на недавнюю демонстрацию обновленной решимости со стороны президента Трампа относительно поставке оружия Украине и поддержки НАТО.

Аналитики отмечают: Кремль делает ставку на информационные кампании, чтобы подорвать единство Альянса и усилить разногласия между США и европейскими партнерами.

"Так Россия стремится ослабить обороноспособность Украины и достичь своих давних целей – заставить страну капитулировать", – заявили в Институте изучения войны.