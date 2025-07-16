Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как Кремль реагирует на заявления Трампа

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 15 июля, что любые попытки выдвигать России требования, "особенно ультиматумы", являются для нее "неприемлемыми".

Он добавил, что Москва якобы "готова к переговорам" и предпочитает дипломатическое решение войны против Украины, однако будет продолжать военные действия, если США и НАТО не отнесутся к ее требованиям серьезно. По словам Рябкова, позиция России остается "непоколебимой".

Представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал эту риторику и заявил, что Россия якобы готова принять участие в очередном раунде двусторонних переговоров с Украиной. В то же время Песков переложил вину за отсутствие прогресса на Киев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети X, что Россию "не волнует" ультиматум Трампа. Глава МИД Сергей Лавров также выразил уверенность в способности России выдержать новые американские пошлины, поскольку страна уже "справляется" с предыдущими санкциями.

Президент России Владимир Путин еще официально не ответил Трампу и, вероятно, пытается определить, какие нарративы могут убедить Трампа не вводить вторичные тарифы в начале сентября 2025 года,

– отмечают аналитики ISW.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп пригрозил России "очень строгими тарифами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения. Такие пошлины будут введены против тех стран, которые продолжат торговать с Москвой.