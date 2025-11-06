Американский президент Дональд Трамп заявил, что США совместно с Китаем и Россией могут вместе работать над планом совместной денуклеаризации стран.

Соответствующее заявление он сделал в рамках Американского бизнес-форума, который состоялся в Майами в среду, 5 ноября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также В Кремле выжидают: интервью полковника из Британии о коварном плане "ястребов" в отношении Путина

Какой план допускает Трамп?

Американский лидер допустил возможный план ядерного разоружения вышеупомянутых стран, ссылаясь на успехи России и Китая в этой сфере.

Мы обновили нашу ядерную программу – мы являемся ядерной державой номер один, и мне даже неприятно это признавать, потому что это ужасно. Россия – вторая. Китай значительно отстает,

– заявил он.

Дональд Трамп убежден, что Китай хочет догнать США в этом вопросе, и, по мнению американского лидера, Пекину удастся это сделать, возможно, в течение следующих четырех или пяти лет.

"Мы, возможно, работаем над планом денуклеаризации трех наших стран. Посмотрим, сработает ли это", – резюмировал американский президент.

Что этому предшествовало?