Трамп заявив про можливість ядерного роззброєння США, Китаю та Росії
- Дональд Трамп заявив про можливість спільного ядерного роззброєння США, Китаю та Росії.
- Він допустив план денуклеаризації, зазначивши, що, можливо, над цим вже триває робота.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США спільно з Китаєм та Росією можуть разом працювати над планом спільної денуклеаризації країн.
Відповідну заяву він зробив у рамках Американського бізнес-форуму, який відбувся у Маямі у середу, 5 листопада, повідомляє 24 Канал.
Який план допускає Трамп?
Американський лідер допустив можливий план ядерного роззброєння вищезгаданих країн, посилаючись на успіхи Росії та Китаю у цій сфері.
Ми оновили нашу ядерну програму – ми є ядерною державою номер один, і мені навіть неприємно це визнавати, тому що це жахливо. Росія – друга. Китай значно відстає,
– заявив він.
Дональд Трамп переконаний, що Китай хоче наздогнати США у цьому питанні, і, на думку американського лідера, Пекіну вдасться це зробити, можливо, протягом наступних чотирьох або п’яти років.
"Ми, можливо, працюємо над планом денуклеаризації трьох наших країн. Побачимо, чи це спрацює", – резюмував американський президент.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, ще нещодавно після гучних "ядерних" заяв Кремля Дональд Трамп заявив, що США планують відновити випробування ядерної зброї, щоб "зрівняти умови" з іншими країнами, зокрема з Росією та Китаєм.
Міністр енергетики США Кріс Райт повідомляв, що заплановані тести не передбачають здійснення реальних ядерних вибухів. Ішлося про системні або некритичні випробування, тобто перевірку окремих елементів.
Згодом США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без ядерної боєголовки. Вона подолала 6 760 кілометрів і досягла випробувального полігону імені Рональда Рейгана.