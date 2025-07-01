Иран, возможно, имеет тайный ядерный объект, – Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что в Иране есть еще один тайный ядерный объект. По его мнению, завод не попал под атаки Израиля и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для телеканала Fox News.

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В Иране возможно есть еще один ядерный завод

Дональд Трамп сказал, что Иран мог каким-то образом скрыть наличие еще одного ядерного объекта. Американский президент отметил, что страна не должна иметь ядерное оружие и Соединенные Штаты не хотели бы этого допустить.

Дональд Трамп отметил, что Иран, вероятно, был "в нескольких неделях от изготовления ядерной бомбы".

У них было много объектов – скажем, три основных и, возможно, еще один. Но эти три были для них ключевыми, и мы знали, что они должны будут от них отказаться,

– сказал Трамп.

Он также отметил, что если бы Иран все же имел бы ядерное оружие, это была бы "катастрофа".

Президент США также отметил, что Тегеран будет вынужден пойти на уступки Вашингтона. Так страна бы могла бы продолжить разрабатывать ядерную программу, но должна была бы отказаться от обогащения урана. В таком случае Соединенные Штаты были бы готовы снять часть санкций и дать Ирану инвестиции.

Вместо этого Иран выдвинул свои условия, чтобы была возможность продолжать переговоры с администрацией президента Трампа. Например, Тегеран не готов выполнить требование США о "безоговорочной капитуляции".