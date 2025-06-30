Иран обиделся за то, что Украина поддержала Израиль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISNA.

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В чем именно Иран обвиняет Украину

Позднякова вызвали в МИД Ирана в знак протеста против "необоснованных комментариев некоторых украинских чиновников относительно агрессии сионистского режима и США".

Ему были переданы "решительные протесты" Ирана по этому поводу. Правда, о чем именно шла речь, иранская сторона не уточнила.

Поддерживая военную агрессию сионистского режима, украинские чиновники фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины по соблюдению принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций и четырех Женевских конвенций, а также подтвердили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида, что влечет за собой международную ответственность правительства Украины,

– заявил начальник Первого Евразийского департамента Министерства иностранных дел, вручая ноту протеста украинскому представителю.

Временному поверенному в делах Украины также было указано на последствия повторения "этих враждебных и провокационных позиций украинского режима" в отношении Ирана.