Трамп и Путин обменялись ядерными ударами на словах: выйдет ли конфликт за пределы Украины

За последнюю неделю Владимир Путин несколько раз хвастался новыми ядерными разработками. Дональд Трамп сперва снисходительно посоветовал российскому коллеге "заняться завершением войны, а не тестом ракет", а затем отдал приказ возобновить испытания американского ядерного оружия.

Для Кремля "бряцание ядерным оружием", – это скорее дипломатический инструмент, а не реальная угроза: способ заставить США и Запад пойти на уступки в войне против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как действия Москвы подвергают мир неслыханной опасности?

Москва чувствует себя и спровоцированной, и обделенной: спровоцированной – из-за дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет "Томагавк", которые могут достигать Москвы и Санкт-Петербурга; и обделенной – из-за отказа Вашингтона заставить Киев принять условия Кремля для завершения войны.

После того, как Россия отвергла идею прекращения огня на текущих линиях соприкосновения, Трамп отменил саммит с Путиным в Будапеште и ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России.

В ответ Кремль показательно организовал учения ядерной триады – запуск ракет с суши, моря и воздуха.

Это было типичным театральным приемом Кремля, который сначала не вызвал особой реакции США. Белый дом воспринял это спокойно.

Впрочем, позже Кремль объявил об испытании "Посейдона" – оружия, способного уничтожить радиацией целые побережья США.

Этим российский диктатор, возможно, подтолкнул Белый дом к решению возобновить собственные ядерные испытания.

Это очередное напоминание о рисках безответственных заявлений в ядерную эпоху. То, что Кремль задумывал как способ нажима в войне против Украины, может стать началом новой, опасной и непредсказуемой эры,

– подытожили в CNN.

Напомним, что США и Россия ограничили свои ядерные арсеналы по договору New START, который действует с 2011 года, но его срок истекает в феврале 2026-го.

Что известно об обмене ядерными угрозами между Путиным и Трампом?