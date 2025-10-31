Трамп и Путин обменялись ядерными ударами на словах: выйдет ли конфликт за пределы Украины
- Владимир Путин сделал ряд заявлений о российском ядерном оружии.
- Таким образом глава Кремля хотел запугать Запад и США и заставить их пойти на уступки в вопросе войны в Украине.
- Однако в ответ на ядерные угрозы России Дональд Трамп отдал приказ о возобновлении испытаний ядерного оружия США.
За последнюю неделю Владимир Путин несколько раз хвастался новыми ядерными разработками. Дональд Трамп сперва снисходительно посоветовал российскому коллеге "заняться завершением войны, а не тестом ракет", а затем отдал приказ возобновить испытания американского ядерного оружия.
Для Кремля "бряцание ядерным оружием", – это скорее дипломатический инструмент, а не реальная угроза: способ заставить США и Запад пойти на уступки в войне против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Как действия Москвы подвергают мир неслыханной опасности?
Москва чувствует себя и спровоцированной, и обделенной: спровоцированной – из-за дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет "Томагавк", которые могут достигать Москвы и Санкт-Петербурга; и обделенной – из-за отказа Вашингтона заставить Киев принять условия Кремля для завершения войны.
После того, как Россия отвергла идею прекращения огня на текущих линиях соприкосновения, Трамп отменил саммит с Путиным в Будапеште и ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России.
В ответ Кремль показательно организовал учения ядерной триады – запуск ракет с суши, моря и воздуха.
Это было типичным театральным приемом Кремля, который сначала не вызвал особой реакции США. Белый дом воспринял это спокойно.
Впрочем, позже Кремль объявил об испытании "Посейдона" – оружия, способного уничтожить радиацией целые побережья США.
Этим российский диктатор, возможно, подтолкнул Белый дом к решению возобновить собственные ядерные испытания.
Это очередное напоминание о рисках безответственных заявлений в ядерную эпоху. То, что Кремль задумывал как способ нажима в войне против Украины, может стать началом новой, опасной и непредсказуемой эры,
– подытожили в CNN.
Напомним, что США и Россия ограничили свои ядерные арсеналы по договору New START, который действует с 2011 года, но его срок истекает в феврале 2026-го.
Что известно об обмене ядерными угрозами между Путиным и Трампом?
- За последнюю неделю Владимир Путин трижды упоминал о мощном ядерном оружии России. Сначала российский диктатор заявил об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракеты ""Буревестник". По словам главы Кремля, эта ракета не имеет аналогов в мире. Она способна "бесконечно долго" находиться в воздухе и преодолевать несколько километров.
- Дональд Трамп в ответ сказал, что Путину стоило бы заняться завершением войны, а не тестировать ракеты. Бегло президент США вспомнил, что недалеко от российского побережья находится "лучшая" американская атомная подводная лодка.
- 29 октября диктатор заявил, что Россия успешно испытала новое "непобедимое" оружие – подводную ядерную торпеду "Посейдон". Этот экспериментальный аппарат, по оценкам аналитиков, может иметь дальность более 9 600 километров. "Мощность "Посейдона" значительно превышает наши самые современные межконтинентальные ракеты. Он является уникальным в мире, а перехватить его – невозможно", – хвастался Путин. Во время того же выступления он также упомянул, что уже вскоре будут испытания и межконтинентальной ракеты "Сармат", которую считают самой опасной системой доставки ядерного оружия в мире.
- Всего через несколько часов после этих новых угроз Путина Дональд Трамп отдал приказ о возобновлении испытаний ядерного оружия США. Он подчеркнул, что Америка имеет "больше ядерного оружия, чем любая другая страна". В комментарии журналисту президент США уточнил, что его решение связано с проведением аналогичных испытаний в России.