Трамп і Путін обмінялися ядерними ударами на словах: чи вийде конфлікт за межі України

За останній тиждень Володимир Путін кілька разів вихвалявся новими ядерними розробками. Дональд Трамп спершу поблажливо порадив російському колезі "зайнятися завершенням війни, а не тестом ракет", а потім віддав наказ поновити випробування американської ядерної зброї.

Для Кремля "брязкання ядерною зброєю", – це радше дипломатичний інструмент, а не реальна загроза: спосіб змусити США та Захід піти на поступки у війні проти України, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Американський Сенат погодив скасування глобальних мит Трампа для трьох країн

Як дії Москви наражають світ на нечувану небезпеку?

Москва почувається і спровокованою, і обділеною: спровокованою – через дискусію про передачу Україні далекобійних ракет "Томагавк", які можуть досягати Москви й Санкт-Петербурга; і обділеною – через відмову Вашингтона змусити Київ прийняти умови Кремля для завершення війни.

Після того, як Росія відкинула ідею припинення вогню на поточних лініях зіткнення, Трамп скасував саміт з Путіним у Будапешті і запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії.

У відповідь Кремль показово організував навчання ядерної тріади – запуск ракет із суші, моря та повітря.

Це було типовим театральним прийомом Кремля, який спершу не викликав особливої реакції США. Білий дім сприйняв це спокійно.

Втім, пізніше Кремль оголосив про випробування "Посейдона" – зброї, здатної знищити радіацією цілі узбережжя США.

Цим російський диктатор, можливо, підштовхнув Білий дім до рішення відновити власні ядерні випробування.

Це чергове нагадування про ризики безвідповідальних заяв у ядерну епоху. Те, що Кремль задумував як спосіб натиску у війні проти України, може стати початком нової, небезпечної та непередбачуваної ери,

– підсумували у CNN.

Нагадаємо, що США та Росія обмежили свої ядерні арсенали за договором New START, який діє з 2011 року, але його термін спливає у лютому 2026-го.

Що відомо про обмін ядерними погрозами між Путіним і Трампом?