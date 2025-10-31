Трамп і Путін обмінялися ядерними ударами на словах: чи вийде конфлікт за межі України
- Володимир Путін зробив низку заяв про російську ядерну зброю.
- У такий спосіб очільник Кремля хотів залякати Захід та США та змусити їх піти на поступки у питанні війни в Україні.
- Однак у відповідь на ядерні погрози Росії Дональд Трамп віддав наказ про поновлення випробувань ядерної зброї США.
За останній тиждень Володимир Путін кілька разів вихвалявся новими ядерними розробками. Дональд Трамп спершу поблажливо порадив російському колезі "зайнятися завершенням війни, а не тестом ракет", а потім віддав наказ поновити випробування американської ядерної зброї.
Для Кремля "брязкання ядерною зброєю", – це радше дипломатичний інструмент, а не реальна загроза: спосіб змусити США та Захід піти на поступки у війні проти України, передає 24 Канал із посиланням на CNN.
Як дії Москви наражають світ на нечувану небезпеку?
Москва почувається і спровокованою, і обділеною: спровокованою – через дискусію про передачу Україні далекобійних ракет "Томагавк", які можуть досягати Москви й Санкт-Петербурга; і обділеною – через відмову Вашингтона змусити Київ прийняти умови Кремля для завершення війни.
Після того, як Росія відкинула ідею припинення вогню на поточних лініях зіткнення, Трамп скасував саміт з Путіним у Будапешті і запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії.
У відповідь Кремль показово організував навчання ядерної тріади – запуск ракет із суші, моря та повітря.
Це було типовим театральним прийомом Кремля, який спершу не викликав особливої реакції США. Білий дім сприйняв це спокійно.
Втім, пізніше Кремль оголосив про випробування "Посейдона" – зброї, здатної знищити радіацією цілі узбережжя США.
Цим російський диктатор, можливо, підштовхнув Білий дім до рішення відновити власні ядерні випробування.
Це чергове нагадування про ризики безвідповідальних заяв у ядерну епоху. Те, що Кремль задумував як спосіб натиску у війні проти України, може стати початком нової, небезпечної та непередбачуваної ери,
– підсумували у CNN.
Нагадаємо, що США та Росія обмежили свої ядерні арсенали за договором New START, який діє з 2011 року, але його термін спливає у лютому 2026-го.
Що відомо про обмін ядерними погрозами між Путіним і Трампом?
- За останній тиждень Володимир Путін тричі згадував про потужну ядерну зброю Росії. Спершу російський диктатор заявив про успішне випробування міжконтинентальної крилатої ракети "Буревестник". За словами очільника Кремля, ця ракета не має аналогів у світі. Вона здатна "нескінченно довго" перебувати у повітрі та долати кільканадцять кілометрів.
- Дональд Трамп у відповідь сказав, що Путіну варто б зайнятися завершенням війни, а не тестувати ракети. Побіжно президент США згадав, що неподалік російського узбережжя перебуває "найкращий" американський атомний підводний човен.
- 29 жовтня диктатор заявив, що Росія успішно випробувала нову "непереможну" зброю – підводну ядерну торпеду "Посейдон". Цей експериментальний апарат, за оцінками аналітиків, може мати дальність понад 9 600 кілометрів. "Потужність "Посейдона" значно перевищує наші найсучасніші міжконтинентальні ракети. Він є унікальним у світі, а перехопити його — неможливо", – хвалився Путін. Під час того ж виступу він також згадав, що вже невдовзі будуть випробування і міжконтинентальної ракети "Сармат", яку вважають найнебезпечнішою системою доставки ядерної зброї у світі.
- Лише за кілька годин після цих нових погроз Путіна Дональд Трамп віддав наказ про поновлення випробувань ядерної зброї США. Він наголосив, що Америка має "більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна". У коментарі журналісту президент США уточнив, що його рішення пов'язане із проведенням аналогічних випробувань у Росії.