Про таке інформує 24 Канал із посиланням на матеріал The Hill.
Актуально Росія втрачатиме по 50 мільярдів доларів на рік через санкції Трампа, – Зеленський
Чому Вашингтон скасовує глобальні мита?
Як повідомляє видання, рішення схвалили після того, як напередодні Сенат підтримав аналогічне скасування мит для Канади та Бразилії.
Нагадаємо, тоді у Сан-Паулу відбулися протести через нові тарифи США на бразильські товари, які сягали 50%.
Четверо сенаторів-республіканців проголосували разом із демократами, схваливши двопартійну резолюцію, яка скасовує підвищені торгівельні збори для партнерів США.
Це вже другий розгляд питання. Аналогічне голосування у квітні завершилося нічийним результатом, і тоді вирішальним став голос віцепрезидента Джей Ді Венса.
Водночас журналісти The Hill зазначають, що Палата представників навряд чи поставить цю ініціативу на голосування.
До слова, Трамп також оголосив про зниження мит для Китаю після зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, заявивши, що США зменшать тарифи, запроваджені через проблему фентанілу, на 10 пунктів.
Які саме мита вводив американський лідер проти країн світу?
На початку квітня 2025 року Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мита на імпорт товарів з усіх країн світу. Крім цього, для близько 60 держав, включно з Євросоюзом і кандидатами на вступ до нього, передбачалися додаткові індивідуальні тарифи.
Тоді такі обмеження Трамп назвав частиною своєї політики "Дня визволення", яку він позиціював як спробу "захистити американського виробника".
Першою серед лідерів країн ЄС на дії Трампа відреагувала прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Вона заявила, що цей шлях є хибним і не відповідає інтересам ні США, ні Європи.
Крім того, у Брюсселі також пообіцяли не залишати рішення Вашингтона без відповіді. Європейська комісія готувала "дзеркальні» заходи, зокрема введення власних мит на американські автомобілі, а також розширення вже чинних контрзаходів, запроваджених через попередні обмеження США на сталь та алюміній.
Проте вже 9 квітня американський лідер призупинив ці тарифи. США розпочали переговори стосовно економічного партнерства з державами.