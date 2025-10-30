Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Hill.

Актуально Россия будет терять по 50 миллиардов долларов в год из-за санкций Трампа, – Зеленский

Почему Вашингтон отменяет глобальные пошлины?

Как сообщает издание, решение приняли после того, как накануне Сенат поддержал аналогичную отмену пошлин для Канады и Бразилии.

Напомним, тогда в Сан-Паулу состоялись протесты из-за новых тарифов США на бразильские товары, которые достигали 50%.

Четверо сенаторов-республиканцев проголосовали вместе с демократами, одобрив двухпартийную резолюцию, которая отменяет повышенные торговые сборы для партнеров США.

Это уже второе рассмотрение вопроса. Аналогичное голосование в апреле завершилось ничейным результатом, и тогда решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса.

В то же время журналисты The Hill отмечают, что Палата представителей вряд ли поставит эту инициативу на голосование.

К слову, Трамп также объявил о снижении пошлин для Китая после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее, заявив, что США уменьшат тарифы, введены из-за проблемы фентанила, на 10 пунктов.

Какие именно пошлины вводил американский лидер против стран мира?