Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Hill.
Почему Вашингтон отменяет глобальные пошлины?
Как сообщает издание, решение приняли после того, как накануне Сенат поддержал аналогичную отмену пошлин для Канады и Бразилии.
Напомним, тогда в Сан-Паулу состоялись протесты из-за новых тарифов США на бразильские товары, которые достигали 50%.
Четверо сенаторов-республиканцев проголосовали вместе с демократами, одобрив двухпартийную резолюцию, которая отменяет повышенные торговые сборы для партнеров США.
Это уже второе рассмотрение вопроса. Аналогичное голосование в апреле завершилось ничейным результатом, и тогда решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса.
В то же время журналисты The Hill отмечают, что Палата представителей вряд ли поставит эту инициативу на голосование.
К слову, Трамп также объявил о снижении пошлин для Китая после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее, заявив, что США уменьшат тарифы, введены из-за проблемы фентанила, на 10 пунктов.
Какие именно пошлины вводил американский лидер против стран мира?
В начале апреля 2025 года Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлины на импорт товаров из всех стран мира. Кроме этого, для около 60 государств, включая Евросоюз и кандидатов на вступление в него, предусматривались дополнительные индивидуальные тарифы.
Тогда такие ограничения Трамп назвал частью своей политики "Дня освобождения", которую он позиционировал как попытку "защитить американского производителя".
Первой среди лидеров стран ЕС на действия Трампа отреагировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она заявила, что этот путь является ошибочным и не отвечает интересам ни США, ни Европы.
Кроме того, в Брюсселе также пообещали не оставлять решение Вашингтона без ответа. Европейская комиссия готовила "зеркальные" меры, в частности введение собственных пошлин на американские автомобили, а также расширение уже действующих контрмер, введенных из-за предыдущих ограничений США на сталь и алюминий.
Однако уже 9 апреля американский лидер приостановил эти тарифы. США начали переговоры относительно экономического партнерства с государствами.