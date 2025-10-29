Що відомо про відносини між Вашингтоном і Пекіном?
Річ у тім, що очільники двох найбільших економік світу прагнуть зменшити напругу під час зустрічі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Я очікую, що ми знизимо їх, тому що вірю – вони допоможуть нам із проблемою фентанілу,
– сказав Трамп.
Дональд Трамп зазначив, що очікує від Пекіна "дій" і готовності працювати безпосередньо з ним для припинення експорту прекурсорів – хімічних речовин, необхідних для виробництва фентанілу.
За повідомленням The Wall Street Journal, у вівторок Трамп розглядав можливість скорочення 20% мита до рівня 10% на китайські товари через кризу з фентанілом. Трамп також натякнув, що готовий надати Китаю доступ до процесора Nvidia Blackwell AI у межах торговельної угоди, що стало б великою поступкою й могло викликати обурення серед представників американських кіл нацбезпеки.
Виступ президента США – у якому він передбачив "велику угоду для обох країн" під час зустрічі з бізнес-лідерами на саміті АПЕК – ще більше підживив очікування щодо укладення широкої торговельної домовленості, яка послабить бар’єри у торгівлі між двома найбільшими економіками світу,
– йдеться у тексті.
Важливо! На регулярному брифінгу в Пекіні у середу речник МЗС Китаю Ґо Цзякун заявив, що Китай готовий "влити новий імпульс" у відносини зі США. Він закликав Вашингтон "вжити конкретних заходів" для сприяння співпраці у боротьбі з фентанілом і "захистити стабільність глобальних виробничих та постачальних ланцюгів" у сфері мікрочипів.
Що ще вимагає Дональд Трамп?
Американська сторона має певні вимоги до Китаю. Крім фентанілу, важливі питання щодо рідкісноземів та відновлення закупівель сої. Про це йде мова у матеріалі Bloomberg.
Якщо питання не будуть вирішені, то тарифи будуть запроваджені.
Зверніть увагу! Торговельне перемир'я має закінчитися 10 листопада.
Що ще відомо про перемовини?
- У четвер, 30 жовтня, вранці за місцевим часом президент США Дональд Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем.
- Після перемовин Трамп повернеться до Вашингтона. Ймовірно, що зустріч відбудеться у Південній Кореї.