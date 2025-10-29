Що відомо про відносини між Вашингтоном і Пекіном?

Річ у тім, що очільники двох найбільших економік світу прагнуть зменшити напругу під час зустрічі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Навіть Китай починає сумніватися: до якої тактики вдасться Путін тепер

Я очікую, що ми знизимо їх, тому що вірю – вони допоможуть нам із проблемою фентанілу,

– сказав Трамп.

Дональд Трамп зазначив, що очікує від Пекіна "дій" і готовності працювати безпосередньо з ним для припинення експорту прекурсорів – хімічних речовин, необхідних для виробництва фентанілу.

За повідомленням The Wall Street Journal, у вівторок Трамп розглядав можливість скорочення 20% мита до рівня 10% на китайські товари через кризу з фентанілом. Трамп також натякнув, що готовий надати Китаю доступ до процесора Nvidia Blackwell AI у межах торговельної угоди, що стало б великою поступкою й могло викликати обурення серед представників американських кіл нацбезпеки.

Виступ президента США – у якому він передбачив "велику угоду для обох країн" під час зустрічі з бізнес-лідерами на саміті АПЕК – ще більше підживив очікування щодо укладення широкої торговельної домовленості, яка послабить бар’єри у торгівлі між двома найбільшими економіками світу,

– йдеться у тексті.

Важливо! На регулярному брифінгу в Пекіні у середу речник МЗС Китаю Ґо Цзякун заявив, що Китай готовий "влити новий імпульс" у відносини зі США. Він закликав Вашингтон "вжити конкретних заходів" для сприяння співпраці у боротьбі з фентанілом і "захистити стабільність глобальних виробничих та постачальних ланцюгів" у сфері мікрочипів.

Що ще вимагає Дональд Трамп?

Американська сторона має певні вимоги до Китаю. Крім фентанілу, важливі питання щодо рідкісноземів та відновлення закупівель сої. Про це йде мова у матеріалі Bloomberg.

Якщо питання не будуть вирішені, то тарифи будуть запроваджені.

Зверніть увагу! Торговельне перемир'я має закінчитися 10 листопада.

Що ще відомо про перемовини?