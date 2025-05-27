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Геополитика Европа Венгрия в очередной раз обвинила Украину в шпионаже и заявила о намерении блокировать ее вступление в ЕС
27 мая, 14:52
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Венгрия в очередной раз обвинила Украину в шпионаже и заявила о намерении блокировать ее вступление в ЕС

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Венгрия заявила о намерении блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за напряженных двусторонних отношений.
  • Венгерский министр обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии, что затрудняет переговоры.

Венгрия собирается продолжать блокировать открытие переговорных кластеров в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз в связи с напряженными двусторонними политическими отношениями.

Такое заявление перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе во вторник, 27 мая, сделал министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

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Какие обвинения снова выдвинула Венгрия

Венгерский министр обвинил Украину в проведении шпионской деятельности на территории его страны. По его словам, в текущей ситуации Будапешт не может вести никакие переговоры о вступлении нашего государства в ЕС.

На данный момент Украина проводит многочисленные информационные и разведывательные мероприятия на территории Венгрии с намерением повлиять на демократические процессы принятия решений. В таком политическом контексте чрезвычайно сложно вести конструктивные переговоры, 
– заявил Януш Бока.

К слову, также недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении украинской шпионской деятельности на территории страны. Он также заявил, что венгерская оппозиция имеет связи с "с украинской спецслужбой".