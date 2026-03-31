Китаю приготовиться: Япония развернула дальнобойные ракеты
- Япония развернула модернизированные ракеты типа 12 с дальностью до 1000 километров в ответ на рост региональной напряженности.
- Этот шаг отражает изменение оборонной политики страны, предусматривающее отход от исключительно самообороны и возможность ударов по целям на значительном расстоянии.
Япония впервые развернула ракеты большой дальности на своей территории. Речь идет о модернизированных комплексах, способных поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
Такой шаг свидетельствует о существенном изменении оборонной политики страны на фоне роста напряженности в регионе. Об этом пишет ABCNews.
Почему Япония резко усиливает оборону?
В Токио объявили о развертывании первой ракеты дальнего радиуса действия на юго-западе страны. Речь идет о модернизированной ракете типа 12, которую разместили в военном лагере Кенгун в префектуре Кумамото.
Ракета разработана компанией Mitsubishi Heavy Industries и является обновленной версией противокорабельной системы. Ее дальность составляет около 1000 километров, что в несколько раз превышает предыдущий показатель в 200 километров.
Как заявил министр обороны Синджиро Коидзуми, развертывание происходит на фоне сложной ситуации с безопасностью.
Поскольку Япония сталкивается с самой сложной и суровой ситуацией с безопасностью за послевоенную эпоху, это чрезвычайно важная возможность усилить сдерживание и реагирование Японии,
– подчеркнул он.
По словам министра, этот шаг демонстрирует решимость страны защищать себя в условиях растущих угроз.
Новая ракета фактически предоставляет Японии возможность наносить удары по целям на значительном расстоянии, в частности по военным базам противника. Это означает отход от многолетней политики исключительно самообороны, которой государство придерживалось после Второй мировой войны.
В то же время часть местных жителей выступила против размещения ракет вблизи жилых районов. Возле лагеря Кенгун состоялись протесты, участники которых заявили, что это может сделать регион потенциальной мишенью в случае конфликта.
Параллельно Япония усиливает военное присутствие и в других регионах. В частности, в лагере Фудзи в префектуре Сидзуока развернули новейший гиперзвуковой планирующий аппарат, предназначенный для обороны отдаленных островов. К 2028 году Токио планирует разместить модернизированные ракеты типа 12 и тяжелую технику в других частях страны, в частности на острове Хоккайдо и в префектуре Миядзаки.
Кроме того, Япония готовится усилить свой флот. Уже в этом году на эсминце JS Chokai планируют развернуть американские крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 1600 километров.
Что известно об опасности от Китая?
Такие шаги происходят на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем, который Токио считает главной угрозой в регионе. В последние годы Япония активно укрепляет свои юго-западные острова вблизи Восточно-Китайского моря.
Беспокойство Японии усилилось после того, как в 2025 году впервые зафиксировали одновременную активность двух китайских авианосцев вблизи отдаленных островов в Тихом океане. На этом фоне правительство премьер-министра Санаэ Такаичи приняло рекордный оборонный бюджет, превышающий 9 триллионов иен. Средства планируют направить на развитие ракетных систем, беспилотников и усиление береговой обороны.
Более того, в Токио не исключают военного ответа в случае агрессии Китая против Тайваня, что свидетельствует о дальнейшем усилении оборонной политики страны.