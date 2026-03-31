Такой шаг свидетельствует о существенном изменении оборонной политики страны на фоне роста напряженности в регионе. Об этом пишет ABCNews.

Почему Япония резко усиливает оборону?

В Токио объявили о развертывании первой ракеты дальнего радиуса действия на юго-западе страны. Речь идет о модернизированной ракете типа 12, которую разместили в военном лагере Кенгун в префектуре Кумамото.

Ракета разработана компанией Mitsubishi Heavy Industries и является обновленной версией противокорабельной системы. Ее дальность составляет около 1000 километров, что в несколько раз превышает предыдущий показатель в 200 километров.

Как заявил министр обороны Синджиро Коидзуми, развертывание происходит на фоне сложной ситуации с безопасностью.

Поскольку Япония сталкивается с самой сложной и суровой ситуацией с безопасностью за послевоенную эпоху, это чрезвычайно важная возможность усилить сдерживание и реагирование Японии,

– подчеркнул он.

По словам министра, этот шаг демонстрирует решимость страны защищать себя в условиях растущих угроз.

Новая ракета фактически предоставляет Японии возможность наносить удары по целям на значительном расстоянии, в частности по военным базам противника. Это означает отход от многолетней политики исключительно самообороны, которой государство придерживалось после Второй мировой войны.

В то же время часть местных жителей выступила против размещения ракет вблизи жилых районов. Возле лагеря Кенгун состоялись протесты, участники которых заявили, что это может сделать регион потенциальной мишенью в случае конфликта.

Параллельно Япония усиливает военное присутствие и в других регионах. В частности, в лагере Фудзи в префектуре Сидзуока развернули новейший гиперзвуковой планирующий аппарат, предназначенный для обороны отдаленных островов. К 2028 году Токио планирует разместить модернизированные ракеты типа 12 и тяжелую технику в других частях страны, в частности на острове Хоккайдо и в префектуре Миядзаки.

Кроме того, Япония готовится усилить свой флот. Уже в этом году на эсминце JS Chokai планируют развернуть американские крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 1600 километров.

Что известно об опасности от Китая?