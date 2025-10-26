Россия начинает разваливаться, а Путин боится нового переворота, – The Telegraph

В Кремле нарастает беспокойство как из-за экономических трудностей, так и из-за признаков политической нестабильности. Стране грозит финансовый кризис, а российский диктатор боится потерять власть.

Резервы российского национального фонда благосостояния стремительно сокращаются – с 10 до 4 триллионов рублей. О таком информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

Возможен ли госпереворот в России?

Российская Федеральная служба безопасности обвинила бывшего владельца компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского и членов созданного им Антивоенного комитета России в подготовке "государственного переворота".

Это произошло почти через 22 года после того, как Ходорковского арестовали в Сибири и осудили по политическим мотивам. Сам Ходорковский, который сейчас живет в изгнании в Лондоне, назвал обвинения выдумкой, тем временем наблюдатели считают их признаком паранойи Кремля.

Путин снова видит врагов повсюду – это свидетельствует о слабости режима,

– отмечает бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Российская экономика, несмотря на официальные заявления о стабильности, стремительно теряет прочность. Министр экономики Максим Решетников еще летом предупреждал, что страна "на грани рецессии".

Высокие процентные ставки (более 16%), рекордные долги оборонных предприятий и риск массовых неплатежей создают угрозу банковского кризиса.

По данным исследователя Гарвардского университета Крейга Кеннеди, "примерно четверть корпоративных кредитов в российских банках – это займы для оборонных компаний", которые часто не способны вернуть деньги.

Три крупнейших банка уже готовятся обратиться в Центробанк за помощью. Даже глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что предприятия все чаще не могут обслуживать кредиты.

Дополнительный удар нанесли украинские атаки дронами на нефтеперерабатывающие заводы России.

Заметьте! С начала 2025 года было поражено 21 из 38 крупнейших предприятий, что привело к резкому сокращению производства бензина.

В ряде регионов, включая оккупированный Крым, ввели нормирование топлива, а цены выросли более чем на 40%.

На этом фоне президент США Дональд Трамп на днях ввел новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла" – двух ключевых экспортеров нефти. Вашингтон также пригрозил штрафами международным банкам, которые помогают обслуживать российские нефтяные платежи.

Это уже заставило Китай и Индию сократить закупки, что грозит Москве потерей почти половины нефтяных доходов.

По данным KSE Institute, дефицит бюджета России вырос втрое и может превысить 5,7 триллиона рублей – это больше всего со времен пандемии.

К слову, на фоне экономических трудностей и усиления давления извне в Москве снова возобновились страхи перед переворотом. Политологи отмечают, что Кремль традиционно обвиняет "западных агентов" и усиливает репрессии, когда начинает чувствовать угрозу.

Как заключает Михаил Ходорковский, "все возможные уступки Путину уже сделаны – теперь время для настоящего давления". Как утверждают аналитики The Telegraph, Запад, в частности особенно администрация Трампа, именно к этому и переходит.

