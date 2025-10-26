Росія починає розвалюватися, а Путін боїться нового перевороту, – The Telegraph

У Кремлі наростає занепокоєння – як через економічні труднощі, так і через ознаки політичної нестабільності. Країні загрожує фінансова криза, а російський диктатор боїться втратити владу.

Резерви російського національного фонду добробуту стрімко скорочуються – із 10 до 4 трильйонів рублів. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на матеріал The Telegraph.

Чи можливий держпереворот у Росії?

Російська Федеральна служба безпеки звинуватила колишнього власника компанії "ЮКОС" Михайла Ходорковського та членів створеного ним Антивоєнного комітету Росії у підготовці "державного перевороту".

Це сталося майже через 22 роки після того, як Ходорковського заарештували у Сибіру та засудили за політичними мотивами. Сам Ходорковський, який нині живе у вигнанні в Лондоні, назвав звинувачення вигадкою, тим часом спостерігачі вважають їх ознакою параної Кремля.

Путін знову бачить ворогів усюди – це свідчить про слабкість режиму,

– зазначає колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Російська економіка, попри офіційні заяви про стабільність, стрімко втрачає міцність. Міністр економіки Максим Решетніков ще влітку попереджав, що країна "на межі рецесії".

Високі відсоткові ставки (понад 16%), рекордні борги оборонних підприємств і ризик масових неплатежів створюють загрозу банківської кризи.

За даними дослідника Гарвардського університету Крейґа Кеннеді, "приблизно чверть корпоративних кредитів у російських банках – це позики для оборонних компаній", які часто не здатні повернути гроші.

Три найбільші банки вже готуються звернутися до Центробанку по допомогу. Навіть глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що підприємства дедалі частіше не можуть обслуговувати кредити.

Додаткового удару завдали українські атаки дронами на нафтопереробні заводи Росії.

Зауважте! З початку 2025 року було уражено 21 із 38 найбільших підприємств, що призвело до різкого скорочення виробництва бензину.

У низці регіонів, включно з окупованим Кримом, запровадили нормування пального, а ціни зросли на понад 40%.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп днями запровадив нові санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу" – двох ключових експортерів нафти. Вашингтон також пригрозив штрафами міжнародним банкам, які допомагають обслуговувати російські нафтові платежі.

Це вже змусило Китай та Індію скоротити закупівлі, що загрожує Москві втратою майже половини нафтових доходів.

За даними KSE Institute, дефіцит бюджету Росії зріс утричі й може перевищити 5,7 трильйона рублів – це найбільше з часів пандемії.

До слова, на тлі економічних труднощів і посилення тиску ззовні у Москві знову поновилися страхи перед переворотом. Політологи наголошують, що Кремль традиційно звинувачує "західних агентів" і посилює репресії, коли починає відчувати загрозу.

Як підсумовує Михайло Ходорковський, "усі можливі поступки Путіну вже зроблені – тепер час для справжнього тиску". Як стверджують аналітики The Telegraph, Захід, зокрема особливо адміністрація Трампа, саме до цього й переходить.

