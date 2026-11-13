Раскол НАТО изнутри: опасный ход Кремля против 5-й статьи

13 ноября Россия продолжает полномасштабную гибридную войну, пытаясь подорвать монолит европейского единства. Кремль рассчитывает заставить отдельные столицы подписать отдельные соглашения, что уничтожит действие статьи 5 Устава НАТО.

В эфире 24 Канала военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что Москва использует диверсионные операции и инфантильность части европейских политиков для приведения к власти лояльных правительств.

План Кремля по разрушению Альянса

Конечной целью России является навязывание странам Альянса двусторонних соглашений по безопасности в обход блока.

Российская Федерация питает надежду, что европейская система демократии не выдержит и они посыпятся. Одним из элементов этой войны является Дробление европейского монолита с целью запугать одних, принудить других, атаковать третьих,

– подчеркнул Сергей Грабский.

По его словам, если хотя бы одно государство пойдет на такой шаг, это приведет к катастрофическим последствиям для всей коллективной безопасности. Нарушение единства сделает невозможным выполнение ключевых обязательств между союзниками.

Это будет подрывом обороноспособности НАТО, потому что это выходит за пределы того, что гарантируется пятой статьей. Одна страна скажет: "Извините, у нас такой договор, я не буду вмешиваться в дела России", что является нарушением основы действий НАТО,

– подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что взгляды различных членов блока на взаимоотношения с Кремлем существенно различаются, в частности между Португалией и Эстонией. Враг пытается воспользоваться этими разногласиями, поэтому европейским столицам крайне важно сохранять скоординированную позицию.

Сергей Грабский о том, как Россия пытается расколоть Европу и подорвать систему безопасности НАТО: видео

Почему отдельные договоренности опасны

Ранее политический консультант предупреждал, что Москва пытается навязать европейским столицам пакты о ненападении перед возможной новой эскалацией.

В то же время эксперты подчеркивали, что отсутствие единой позиции Запада лишь у усиливает риски прямого столкновения.