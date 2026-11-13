"Будет страшная война": эксперт раскрыл тревожный сигнал для Европы

Такое мнение для 24 Канала высказал эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма" и старший преподаватель Киево-Могилянской академии Александр Краев, отметив, что европейские государства до сих пор не до конца осознают меру своей ответственности.

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Что грозит Европе

По словам эксперта, европейским лидерам уже сейчас необходимо проводить сложную разъяснительную работу со своими гражданами относительно оборонных вызовов будущего.

Европа прекрасно понимает, что ей нужно участвовать в переговорах, что необходимо вести со своим населением сложные дискуссии о том, что нужно готовиться к войне. Война все равно в какой-то момент будет, и это будет страшная война. И здесь просто весь вопрос в том, насколько Европа успеет подготовиться– сказал Александр Краев.

Внутренняя неопределенность и постоянная несогласованность между столицами ослабляют дипломатический вес всего региона. Примером этого стал недавний контакт Стубба и Стармера с Путиным, который вызвал ожесточенные дискуссии среди лидеров континента даже несмотря на предварительное обсуждение с европейскими партнерами и Украиной.

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Отсутствие четкого понимания, кто, куда и кому что должен делать, обещать, говорить, вырабатывать, приводит к тому, что у Европы до сих пор нет единого голоса– отметил эксперт.

Он подчеркнул, что отсутствие единства было заметно даже во время консультаций в Абу-Даби. За столом сидели отдельные чиновники конкретных государств рядом с делегатами от структур Евросоюза и представителями Североатлантического альянса. То есть проблема в том, что Запад не представляет себя единой полноценной дипломатической и военной машиной.

Краев о войне в Европе: смотрите видео