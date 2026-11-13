Розкол НАТО зсередини: небезпечний хід Кремля проти 5 статті

В ефірі 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський розповів, що Москва користується диверсійними операціями та інфантильністю частини європейських політиків для приведення до влади лояльних урядів.

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План Кремля щодо руйнування Альянсу

Кінцевою метою Росії є нав'язування країнам Альянсу двосторонніх безпекових домовленостей в обхід блоку.

Російська Федерація плекає надію, що європейська система демократії не витримає і вони посипляться. Одним із елементів цієї війни є дроблення європейського моноліту задля того, щоб одних залякати, інших примусити, третіх атакувати– наголосив Сергій Грабський.

За його словами, якщо бодай одна держава піде на такий крок, це призведе до катастрофічних наслідків для всієї колективної безпеки. Порушення єдності унеможливить виконання ключових зобов'язань між союзниками.

Це буде підрив обороноздатності НАТО, тому що це виходить за межі того, що гарантується п'ятою статтею. одна країна скаже: "Вибачте, в нас такий договір, я не буду лізти в Росію", що є порушенням основи дій НАТО– підкреслив експерт.

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Він також зазначив, що погляди різних членів блоку на взаємини з Кремлем суттєво відрізняються, зокрема між Португалією та Естонією. Ворог намагається скористатися цими розбіжностями, тому європейським столицям вкрай важливо зберігати скоординовану позицію.

Сергій Грабський про те, як Росія намагається розколоти Європу та підірвати систему безпеки НАТО: відео

Чим небезпечні сепаратні домовленості

Раніше політичний консультант попереджав, що Москва намагається нав'язати європейським столицям пакти про ненапад перед можливою новою ескалацією.

Водночас експерти наголошували, що відсутність єдиної позиції Заходу лише посилює ризики прямого зіткнення.