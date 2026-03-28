Впервые с начала войны хуситы из Йемена атаковали Израиль

Йеменские хуситы, спонсируемые Ираном, совершили ракетную атаку на юг Израиля. Это произошло через несколько часов после того, как группировка заявила о готовности к вмешательству в войну на Ближнем Востоке.

В субботу утром, 28 марта, хуситы запустили одну баллистическую ракету по югу Израиля. В ЦАХАЛ говорят, что ее успешно перехватили системы противовоздушной обороны. Об этом пишет The Times of Israel.

Смотрите также Россия тайно отправляет Ирану модернизированное оружие, которое протестировала в Украине, – AP

Что известно о вступлении Йемена в войну на Ближнем Востоке?

Между тем хуситы утверждают, что якобы ударили по "израильским военным объектам" с помощью "залпа баллистических ракет".

Удар хуситов по Израилю произошел через день после того, как террористическая группировка предупредила, что готова вмешаться в войну, если другие страны присоединятся к США и Израилю в кампании против Ирана или если Красное море будет использовано для атак на Исламскую Республику.

Мы подтверждаем, что наши пальцы на спусковом крючке для прямого военного вмешательства,

– заявил в телевизионном обращении представитель военного крыла хуситов Яхья Сари 27 марта вечером.

Угроза участия хуситов повышает риск более широкого регионального конфликта, учитывая их способность наносить удары на большие расстояния и нарушать судоходство в районе Аравийского полуострова.

Ранее к региональному конфликту присоединились союзники Ирана в Ливане и Ираке.

Напомним, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, который вызвал войну в Газе, хуситы начали атаковать международное судоходство в Красном море, заявляя, что действуют в поддержку палестинцев. Также они запускали беспилотники и ракеты по Израилю, в ответ на что Израиль и США наносили удары по их целям в Йемене.

Хуситы прекратили эти атаки после перемирия между Израилем и ХАМАС, заключенного при посредничестве США в октябре 2025 года.

