Впервые с начала войны хуситы из Йемена атаковали Израиль
- Йеменские хуситы совершили ракетную атаку на юг Израиля.
- Это произошло через день после того, как хуситы пригрозили вступить в войну на Ближнем Востоке.
Йеменские хуситы, спонсируемые Ираном, совершили ракетную атаку на юг Израиля. Это произошло через несколько часов после того, как группировка заявила о готовности к вмешательству в войну на Ближнем Востоке.
В субботу утром, 28 марта, хуситы запустили одну баллистическую ракету по югу Израиля. В ЦАХАЛ говорят, что ее успешно перехватили системы противовоздушной обороны. Об этом пишет The Times of Israel.
Смотрите также Россия тайно отправляет Ирану модернизированное оружие, которое протестировала в Украине, – AP
Что известно о вступлении Йемена в войну на Ближнем Востоке?
Между тем хуситы утверждают, что якобы ударили по "израильским военным объектам" с помощью "залпа баллистических ракет".
Удар хуситов по Израилю произошел через день после того, как террористическая группировка предупредила, что готова вмешаться в войну, если другие страны присоединятся к США и Израилю в кампании против Ирана или если Красное море будет использовано для атак на Исламскую Республику.
Мы подтверждаем, что наши пальцы на спусковом крючке для прямого военного вмешательства,
– заявил в телевизионном обращении представитель военного крыла хуситов Яхья Сари 27 марта вечером.
Угроза участия хуситов повышает риск более широкого регионального конфликта, учитывая их способность наносить удары на большие расстояния и нарушать судоходство в районе Аравийского полуострова.
Ранее к региональному конфликту присоединились союзники Ирана в Ливане и Ираке.
Напомним, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, который вызвал войну в Газе, хуситы начали атаковать международное судоходство в Красном море, заявляя, что действуют в поддержку палестинцев. Также они запускали беспилотники и ракеты по Израилю, в ответ на что Израиль и США наносили удары по их целям в Йемене.
Хуситы прекратили эти атаки после перемирия между Израилем и ХАМАС, заключенного при посредничестве США в октябре 2025 года.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
По данным западных СМИ, в США серьезно обсуждают варианты наземных действий против Ирана. Речь идет не о полномасштабном вторжении, а о коротких точечных операциях с захватом стратегических объектов. Среди основных сценариев, которые рассматривают США: захват острова Харк, через который проходит большинство экспорта иранской нефти; контроль над островами в Ормузском проливе (в частности Ларак), чтобы влиять на судоходство и поставки нефти; взятие под контроль меньших островов, которые Иран использует как военные позиции; в более рискованном варианте – удары или операции против ядерной инфраструктуры в глубине Ирана.
В США заявляют, что примерно треть ракетного арсенала Ирана уже уничтожено. Еще около трети – в неопределенном состоянии: часть могла быть повреждена или уничтожена, а часть осталась под завалами в подземных туннелях и бункерах. В то же время эксперты подчеркивают, что Иран все еще имеет значительные ракетные запасы и, вероятно, сможет частично восстановить свой потенциал после завершения боевых действий.
США считают, что у Ирана фактически нет выгодной альтернативы, кроме как принять американские условия завершения войны на Ближнем Востоке. По данным журналистов, несмотря на публичные заявления об отказе, Иран все еще рассматривает возможность переговоров, но окончательного решения не принял. Посредники пытаются организовать встречу в ближайшее время, однако главная проблема – недоверие Ирана к США и опасения, что его могут обмануть.