Макрон делает ставку на Украину: новая стратегия Франции: новая стратегия Франции

Франция сделала Украину приоритетом во внешней политике. Париж изменил стратегию для усиления суверенитета и стабильности в Европе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу президента Франции. Елисейский дворец официально определил Украину как ключевое направление международного партнерства Франции.

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Новый подход Франции к партнерству

Макрон акцентировал на важности суверенитета и стабильности для Франции и ее партнеров. В новой стратегии подчеркивается важность укрепления международных альянсов, соответствующих общим ценностям, в частности, солидарности в условиях кризисов и инвестиций в важные международные проекты.

Франция подчеркнула, что поддержка Украины является ключевой составляющей ее внешней политики. В контексте продолжающейся войны,, и растущих глобальных угроз, Париж ставит на первое место поддержку государств, пострадавших от конфликтов и кризисов, в частности, Украины.

Приоритет Украины в политике Франции означает не только гуманитарную помощь, но и активное участие в процессах восстановления и экономической стабилизации. Париж планирует усилить свою поддержку Киева через инвестиции и экономическую помощь, предоставляя ресурсы для восстановления инфраструктуры и стабильности на фоне войны.

По словам официальных лиц, основными направлениями этой новой стратегии являются:

Солидарность со странами, которые переживают кризисы, в частности через предоставление гуманитарной помощи.

со странами, которые переживают кризисы, в частности через предоставление гуманитарной помощи. Инвестиции в инфраструктурные и ресурсные проекты для поддержания стабильности.

в инфраструктурные и ресурсные проекты для поддержания стабильности. Укрепление альянсов, объединяя экономические и дипломатические интересы Франции и ее партнеров.

Франция планирует ввести изменения в свою внешнюю политику до июня 2025 года, после широких консультаций с гражданским обществом и бизнесом. В рамках новой стратегии, Париж также будет участвовать в осуществлении долгосрочных восстановительных мероприятий в Украине и других странах, пострадавших от войны и глобальных кризисов.