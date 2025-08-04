Сенат США поддержал кандидатуру нового посла Штатов в Евросоюзе. Им оказался бывший генеральный директор сети быстрого питания Эндрю Паздер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Кто стал новым послом США в ЕС?

Так, голосование за кандидатуру Паздера состоялось в субботу, 2 августа. Назначение поддержали 53 сенатора, в том числе и несколько демократов. Против высказались 44 конгрессмена.

Справка. Эндрю Паздер – бывший генеральный директор CKE Restaurants, которая является материнской компанией сетей ресторанов быстрого питания Carl's Jr и Hardee's.

Президент США Дональд Трамп номинировал Эндрю Паздера на должность в январе 2025 года. Тогда он похвалил его работу как руководителя сетей фастфуда Carl's Jr и Hardee's. Трамп убеждал, что он станет прекрасным послом, потому что "за 17 лет пребывания на посту генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей".

Это уже вторая попытка Дональда Трампа назначить Паздера на какую-то должность. Во время своей первой каденции президент США предложил тому стать министром труда – но многие республиканцы выступили против.

Кстати, в тот же день Сенат США одобрил кандидатуру журналистки и ведущей телеканала Fox News Жанин Пирро на должность федерального прокурора в Вашингтоне.