Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Что известно о назначении прокурором Жанин Пирро?

В издании пишут, что за кандидатуру сторонницы Дональда Трампа и медийной звезды Fox News проголосовали 50 сенаторов, против – 45.

Отмечается, что Пирро временно исполняла обязанности прокурора с мая.

Пирро имеет опыт работы окружным прокурором и судьей. До этого она была соведущей программы The Five на Fox News, где часто брала интервью у президента Трампа.

К слову, должность прокурора в Вашингтоне считают одной из самых влиятельных в США из-за значительного бюджета, большого количества подчиненных и важных дел в юрисдикции.

Ее назначение на должность произошло через несколько дней после того, как Сенат одобрил кандидатуру Эмиля Бове, бывшего адвоката Трампа, в состав апелляционного суда США.

После голосования лидер большинства в Сенате Джон Тун объявил о временном перерыве до 2 сентября и призвал сенаторов ускорить завершение голосований.

Сам лидер США Дональд Трамп в своей публикации на Truth Social поблагодарил республиканцев за поддержку его назначений и обвинил демократов в блокировании их утверждения.