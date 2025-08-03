Еще во время выборов возник серьезный скандал из-за слов Джозефа Байдена. Как рассказала 24 Каналу политолог-американистка, кандидат исторических наук Александра Филиппенко, тогдашний президент призвал не голосовать за республиканцев, чтобы избежать возможной ядерной войны.

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В США озадачены ядерными угрозами России

Для американских политиков тема ядерного оружия – это табу. Стоит вспомнить, как российские пропагандисты изображали возможный ядерный взрыв. Например, были иллюстрации, как под воду уходит вся Великобритания, как российские ракеты долетают до США.

Даже нельзя представить, чтобы похожие вещи показывали на американском телевидении. Это абсолютное табу, но в российской сфере все наоборот. Пропагандисты бросают на ветер слова о ядерной войне.

Заявления Медведева для американцев являются чем-то невероятным, они не могут в это поверить. Он является частью российской политической системы, хоть и не выполняет каких-то важных функций, но его высказывания привлекают внимание,

– подчеркнула Александра Филиппенко.

Дональд Трамп был озадачен угрозами, которые прозвучали от Медведева. Это неприемлемо. Кроме того, могут иметь место личные отношения между Трампом и Медведевым. Ведь в феврале 2026 года заканчивается действие договора о стратегическом наступательном вооружении, то есть о ядерном оружии, которое когда-то подписал Барак Обама и Дмитрий Медведев.

Соответственно надо подписывать новое соглашение, потому что ядерное оружие для США – это очень серьезная тема. В России сейчас действительно довольно большие запасы, поэтому переговоры о стратегической стабильности связаны с договором, который подписывал Медведев.

Напомним, президент США приказал переместить 2 атомные подводные лодки в регион, который ближе к России. Это ответ на угрозы Дмитрия Медведева. Трамп отметил, что кремлевский политик "имеет острый язык" и ему не следовало об этом говорить.