Ще під час виборів виник серйозний скандал через слова Джозефа Байдена. Як розповіла 24 Каналу політологиня-американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіппенко, тодішній президент закликав не голосувати за республіканців, щоб уникнути можливої ядерної війни.

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У США спантеличені ядерними погрозами Росії

Для американських політиків тема ядерної зброї – це табу. Варто згадати, як російські пропагандисти змальовували можливий ядерний вибух. Наприклад, були ілюстрації, як під воду йде вся Велика Британія, як російські ракети долітають до США.

Навіть не можна уявити, щоб схожі речі показували на американському телебаченні. Це абсолютне табу, але в російській сфері все навпаки. Пропагандисти кидають на вітер слова про ядерну війну.

Заяви Медведєва для американців є чимось неймовірним, вони не можуть в це повірити. Він є частиною російської політичної системи, хоч і не виконує якихось важливих функцій, але його висловлювання привертають увагу,

– підкреслила Олександра Філіппенко.

Дональд Трамп був спантеличений погрозами, які пролунали від Медведєва. Це неприйнятно. Крім того, можуть мати місце особисті стосунки між Трампом і Медведєвим. Адже в лютому 2026 року закінчується дія договору про стратегічне наступальне озброєння, тобто про ядерну зброю, яке колись підписав Барак Обама й Дмитро Медведєв.

Відповідно треба підписувати нову угоду, бо ядерна зброя для США – це дуже серйозна тема. У Росії зараз справді доволі великі запаси, тому переговори про стратегічну стабільність пов'язані з договором, який підписував Медведєв.

Нагадаємо, президент США наказав перемістити 2 атомні підводні човни у регіон, який ближче до Росії. Це відповідь на погрози Дмитра Медведєва. Трамп наголосив, що кремлівський політик "має гострий язик" і йому не слід було про це говорити.