Сдержал ли Путин слово по энергетическому перемирию: Трамп объяснил свое видение

Энергетическое перемирие между Россией и Украиной якобы продолжалось "от воскресенья до воскресенья". Поэтому ничего удивительного, что после этого произошла массированная атака.

По меньшей мере, похоже, именно так считает Дональд Трамп. Он ответил на вопросы журналистов по этой теме в Белом доме.

Когда, по мнению Трампа, длилось энергетическое перемирие в Украине и России?

Президент США Дональд Трамп заявил, что нарушения его договоренностей с российским президентом Владимиром Путиным не было. Мол, тот обещал недельную паузу, и сдержал слово.

Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас сильно ударил по ним. Путин сдержал свое слово,

– сказал Трамп.

Более того, глава Белого дома вполне доволен этой паузой. Ведь ценным при суровых зимних погодных условиях является даже короткая передышка.

Обратите внимание: в ночь на 3 февраля 2026 года Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину, применив более 70 баллистических и крылатых ракет и 450 ударных дронов.



В ряде областей пострадали объекты энергетической инфраструктуры, также жилые дома и гражданские объекты. То есть паузу у Путина использовали разве что для накопления вооружений.

Каким на самом деле было энергетическое перемирие?