Чи дотримав Путін слова щодо енергетичного перемир'я: Трамп пояснив своє бачення

Енергетичне перемир'я між Росією та Україною нібито тривало "від неділі до неділі". Тож нічого дивного, що після цього відбулася масована атака.

Щонайменше, схоже, саме так вважає Дональд Трамп. Він відповів на питання журналістів щодо цієї теми у Білому домі.

Коли, на думку Трампа, тривало енергетичне перемир'я в Україні та Росії?

Президент США Дональд Трамп заявив, що порушення його домовленостей із російським президентом Володимиром Путіним не було. Мовляв, той обіцяв тижневу паузу, і дотримав слова.

Пауза була з неділі до неділі. Вона закінчилася, і Путін зараз сильно вдарив по них. Путін дотримав свого слова,

– сказав Трамп.

Ба більше, глава Білого дому цілком задоволений цією паузою. Адже цінним за суворих зимових погодних умов є навіть короткий перепочинок.

Зверніть увагу: у ніч на 3 лютого 2026 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну, застосувавши понад 70 балістичних та крилатих ракет і 450 ударних дронів.



У низці областей постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, також житлові будинки та цивільні об'єкти. Тобто паузу у Путіна використали хіба для накопичення озброєнь.

Яким насправді було енергетичне перемир'я?