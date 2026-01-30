"Джентльменское соглашение": NYT раскрыло детали энергетического перемирия между Киевом и Москвой
- Во время консультаций в Абу-Даби украинская и российская стороны якобы согласились на энергетическое перемирие.
- После ракетных ударов по Одессе, переговорщики со стороны Кремля, мол, частно извинились за несоблюдение соглашения.
Процесс переговоров по войне в Украине пока сосредоточился на договоренности о временном энергетическом перемирии. Стороны во время встречи в Абу-Даби якобы согласились на такое развитие действий.
Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины.
Какие детали соглашения?
По словам собеседника издания, во время переговоров, состоявшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, украинская сторона инициировала просьбу к Москве остановить удары по энергетике.
Представители страны-агрессора, мол, согласились, однако никакого письменного подтверждения этой договоренности не было – она имела исключительно устный характер. Советник охарактеризовал такую паузу как своеобразное "джентльменское соглашение".
В то же время отмечается, что договоренность не начала действовать немедленно. После ракетных ударов по Одессе и обстрела пассажирского поезда на Харьковщине 27 января, в результате чего погибли пять человек, российские переговорщики, по словам источника, якобы частно извинились перед украинской стороной.
Они объяснили это тем, что приказ о прекращении ударов, мол, не был доведен до всех военных подразделений.
К тому же накануне, 29 января, Дональд Трамп объявил, что попросил Путина остановить удары по энергетической инфраструктуре.
Как договоренность комментируют в Кремле и в Киеве?
Ряд СМИ, эксперты, а также аналитики института изучения войны убеждены, что российский диктатор Владимир Путин может использовать энергетическое перемирие в собственных целях. Поэтому недельный мораторий на удары может быть выгодным для России, позволяя ей накопить запасы ракет и беспилотников для будущих атак.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту тему, отметил, что речь не идет о полноценной договоренности, а скорее о потенциальной возможности для ограничения ударов по энергетическим объектам. Он отметил, что Украина будет действовать "зеркально" к действиям России.
Со своей стороны авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, что не так с возможными договоренностями о "вето" на удары по инфраструктуре. Также он отметил 24 Каналу, что не верит в заявления якобы у России исчерпываются ресурсы. По его мнению, Кремль способен выпускать ракеты для масштабных атак.