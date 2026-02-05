Политолог сказал, почему Трамп внезапно оправдал Путина по энергетическому перемирию

Дональд Трамп договорился с диктатором Владимиром Путиным об энергетическом перемирии на неделю. Россия фактически его нарушила, но президент США не осудил страну-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что вряд ли Трамп принял такое решение из-за его положительного отношения к Путину. Причина заключается в другом.

Читайте также Путин обманул Трампа с "перемирием"

Почему Трамп не осудил Путина?

По мнению Краева, Дональд Трамп принадлежит к тем людям, которые вообще не признают собственных ошибок. Он хочет рассказывать только о собственных победах.

Если бы Трамп сказал, что Путин нарушил слово, то фактически признал бы, что ошибся. Так Трамп показал бы, что не смог проконтролировать ситуацию. А этого он не может себе позволить,

– сказал Краев.

Обратите внимание! Психолог Елена Шершнева заметила, что Дональд Трамп демонстрирует черты нарциссизма. Судя по всему, у него есть потребность в самоутверждении, признании и грандиозности.

Нужно осознать, что Трамп обычно действует в таком ключе. И это часть его мировоззрения.

Не зря говорят, что все, что говорит Трамп, нужно воспринимать серьезно. Но не буквально,

– отметил Краев.

Что известно об энергетическом перемирии?