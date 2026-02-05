Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что вряд ли Трамп принял такое решение из-за его положительного отношения к Путину. Причина заключается в другом.
Почему Трамп не осудил Путина?
По мнению Краева, Дональд Трамп принадлежит к тем людям, которые вообще не признают собственных ошибок. Он хочет рассказывать только о собственных победах.
Если бы Трамп сказал, что Путин нарушил слово, то фактически признал бы, что ошибся. Так Трамп показал бы, что не смог проконтролировать ситуацию. А этого он не может себе позволить,
– сказал Краев.
Обратите внимание! Психолог Елена Шершнева заметила, что Дональд Трамп демонстрирует черты нарциссизма. Судя по всему, у него есть потребность в самоутверждении, признании и грандиозности.
Нужно осознать, что Трамп обычно действует в таком ключе. И это часть его мировоззрения.
Не зря говорят, что все, что говорит Трамп, нужно воспринимать серьезно. Но не буквально,
– отметил Краев.
Что известно об энергетическом перемирии?
- 29 января Дональд Трамп заявил, что просил Путина не обстреливать Украину в течение недели во время морозов. По его словам, российский диктатор согласился на это предложение.
- Фактически Россия дождалась, пока в Украину дойдут морозы, и после того нанесла массированный удар по энергетике. В ночь на 3 февраля они обстреляли различные энергообъекты в 8 областях Украины.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия нарушила энергетическое перемирие за 4 дня. При этом Трамп заявил, что Путин сдержал слово. Ведь пауза якобы была от воскресенья – до воскресенья (25 января – 1 февраля). Хотя информация о перемирии была озвучена именно 29 января.