США предлагали Москве значительные уступки ради перемирия, – NYT

Американские переговорщики предложили Москве выгодные экономические стимулы в обмен на частичное прекращение огня. Инициатива предусматривает снятие ограничений с замороженных средств и продажу части нефтяного бизнеса.

Об этом сообщает The New York Times.

Что именно предложили Москве?

В сентябре представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер озвучили эти предложения в ходе переговоров. Они пытались склонить Россию к ограниченному перемирию в отношении энергетической инфраструктуры или на море. Украинские чиновники признались изданию, что были удивлены масштабом этих инициатив.

Вашингтон выдвинул идею разблокировать миллиарды российских суверенных активов, которые в настоящее время заморожены на Западе. Речь идет о сумме до 100 миллиардов долларов, которая должна была бы стать стимулом для заключения соглашения. Стоит отметить, что средства предлагалось предоставить авансом, а не после заключения перемирия. Кроме того, американцы возобновили предложение разрешить Беларуси экспортировать калий.

Отдельным пунктом стал план продажи части акций российского нефтяного гиганта "Лукойл". Эту многомиллиардную сделку планируют заключить с группой инвесторов из Ближнего Востока. Среди потенциальных покупателей есть лица, имеющие деловые связи с американскими переговорщиками.

Киев старался не отвергать эти предложения сразу, но выдвинул требования относительно мер предосторожности. В частности, украинская сторона предложила зеркальные выплаты в долларах по замороженным активам в свою пользу. Также Украина требует гарантий дополнительной военной помощи, если Россия нарушит перемирие.

Коммерческий интерес окружения Трампа

Как уже об этом сообщалось на нашем сайте, Владимир Путин лично поднимал вопрос о "Лукойле" во время встречи с Виткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября. Одобрение продажи позволит снять американские санкции с этих объектов и мгновенно увеличит их стоимость.

Среди потенциальных покупателей фигурирует американский инвестор Тодд Боэли и ближневосточные группы, которые вели бизнес с Кушнером или семьей Виткоффа. Юрий Богданов высказал такую точку зрения, что такие договоренности не приносят пользы США как государству.

Это может быть нужно Джареду Кушнеру, семье Дональда Трампа, потому что они, очевидно, планируют на этом заработать,

– отметил эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что правительство Соединенных Штатов планирует получить около 15% акций вновь созданной компании без предварительных денежных вложений. В Белом доме считают, что сделка поможет снизить цены на энергоносители и принесет прибыль США, однако эксперты предупреждают о рисках, связанных с пересечением государственных и частных интересов. В то же время аналитики считают, что Кремль может использовать переговоры, чтобы ослабить санкционное давление и выиграть время для продолжения войны против Украины.