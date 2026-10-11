Про це повідомляє The New York Times.

Що саме запропонували Москві?

У вересні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер озвучили ці пропозиції під час переговорів. Вони намагалися схилити Росію до обмеженого перемир'я щодо енергетичної інфраструктури або на морі. Українські посадовці зізналися виданню, що були здивовані масштабом цих ініціатив.

Вашингтон висунув ідею розблокувати мільярди російських суверенних активів, які наразі заморожені на Заході. Йдеться про суму до 100 мільярдів доларів, яка мала б стати стимулом для укладення угоди. Варто зазначити, що кошти пропонували надати авансом, а не по факту укладеного перемир'я. Крім того, американці відновили пропозицію дозволити Білорусі експортувати калій.

Окремим пунктом став план продажу частини акцій російського нафтового гіганта "Лукойл". Цю багатомільярдну угоду планують укласти з групою інвесторів із Близького Сходу. Серед потенційних покупців є особи, які мають ділові зв'язки з американськими переговірниками.

Київ намагався не відкидати ці пропозиції відразу, але висунув вимоги щодо запобіжних заходів. Зокрема, українська сторона запропонувала дзеркальні виплати в доларах за замороженими активами на свою користь. Також Україна вимагає гарантій додаткової військової допомоги, якщо Росія порушить перемир'я.

Комерційний інтерес оточення Трампа

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Володимир Путін особисто порушував питання "Лукойлу" під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня. Схвалення продажу дозволить зняти американські санкції з цих об'єктів і миттєво збільшить їхню вартість.

Серед потенційних покупців фігурує американський інвестор Тодд Боелі та близькосхідні групи, які вели бізнес із Кушнером або родиною Віткоффа. Юрій Богданов висловив таку думку, що такі домовленості не несуть користі для США як держави.

Це може бути потрібно Джареду Кушнеру, родині Дональда Трампа, тому що вони на цьому планують очевидно заробити,

– зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уряд Сполучених Штатів планує отримати близько 15% акцій новоствореної компанії без попередніх грошових вкладень. У Білому домі вважають, що угода допоможе знизити ціни на енергоносії та принесе прибуток США, однак експерти застерігають про ризики через поєднання державних і приватних інтересів. Водночас аналітики вважають, що Кремль може використати переговори, аби послабити санкційний тиск і виграти час для продовження війни проти України.